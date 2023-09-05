Индия намерена сменить название

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Индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат, об этом пишет издание The Economic Times.
Депутат верхней палаты индийского парламента заявил, что наименование страны, которое она носит в настоящее время должно быть вычеркнуто из Конституции. По его словам, Индия - древнейшее название страны, которое является символом рабства. Прежде, страна носила название Бхарат, но была переименована британцами.
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