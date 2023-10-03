Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов

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Индия потребовала от Канады вывести около 40 дипломатов со своей территории к 10 октября. Информацию передает британская газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.
На сегодняшний день в Индии находится 62 канадских дипломата. Власти индии попросили Оттаву сократить число на 41 человека. Источник газеты рассказал, что Нью-Дели грозится лишением дипломатического иммунитета дипломатов, которые останутся в Индии после 10 числа.
Отношения между канадой и Индией усугубились после обвинений Нью-Дели Оттавой в организации покушения на лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара на территории Суррея в Британской Колумбии — 18 июня Ниджар был застрелен.
В дальнейшем после обвинений канадской стороны был выслан высокопоставленный индийский дипломат, который, по информации средств массовой информации, имел отношение к внешней разведке Индии.
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Отношения между канадой и Индией усугубились после обвинений Нью-Дели Оттавой в организации покушения на лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара на территории Суррея в Британской Колумбии — 18 июня Ниджар был застрелен.
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Алина Юрчак