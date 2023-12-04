Радио1
Главная / Новости / Политика/ Индия приняла решение по войскам на Мальдивских островах

Индия приняла решение по войскам на Мальдивских островах

Индия согласилась вывести свои войска с Мальдивских островов
04 декабря 2023, 10:43
Фото: iStock/NatanaelGinting

Фото: iStock/NatanaelGinting

Мальдивская республика договорилась с Индией о выводе ее военных из страны. Об этом сообщил президент Мальдив Мохамед Муиззу, передает Reuters.
Сообщается, что встреча президента Мальдив и индийских чиновников, в том числе и премьер-министра Нарендры Моди, состоялась в рамках климатического саммита ООН COP28. По словам Муиззу, в ходе обсуждения стороны пришли к договоренностям по созданию комитета высокого уровня для решения вопросов, которые связаны с проектами развития.

По информации источника, количество индийских военных составляло 75 человек. Большинство из них было задействовано в вопросах эксплуатации двух вертолетов ALH и самолета Dornier.

Читайте также:


Американского дипломата задержали по обвинению в шпионаже на Кубу

Путин обновил состав президентского Совета по правам человека

Венгрия не будет ветировать вступление Украины в ЕС, заявил Орбан
#человек
#встреча
#индия
#военные
#страны
#заседание
Читайте нас в
В Думе рассказали о возрождении службы СМЕРШ в России
Депутат Госдумы Гурулев заявил о возрождении службы СМЕРШ
04 декабря 2023, 11:08

Фото: iStock/Oleg Elkov

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем телеграм-канале заявил, что РФ возродила на новых территориях службу контрразведки СМЕРШ.
Отмечается, что созданная служба работает по принципу советской военной контрразведки. По словам парламентария, аналогичная структура должна действовать и в регионах РФ. 

Гурулев добавил, что «разговаривал с Дальним Востоком, где базируются российские подводные ядерные лодки и корабли», которым также грозит опасность. Депутат подчеркнул, что по этим причинам следует иначе подходить к вопросам безопасности.

Напомним, «СМЕРШ» (сокращение от «Смерть шпионам!») принадлежало структурам советской контрразведки в годы Второй мировой войны — с 1943 по 1946 год.

Читайте также:

В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена

Американского дипломата задержали по обвинению в шпионаже на Кубу

В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
#смерть
#опасность
#депутат
#рф
#служба
#безопасность
Читайте нас в
В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена
Депутат ГД Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени президента США Байдена
04 декабря 2023, 10:55

Фото: сайт Кремля

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени президента США Джо Байдена и награждать ей всех трусов и предателей, которые сбежали и оболгали РФ, передает РИА Новости.
Как сообщил парламентарий, на лицевой стороне медали следует изображать непринужденно спускающуюся фигуру американского лидера по скользкому трапу президентского самолета. С тыльной же стороны — проект США в виде лица президента Украины Владимира Зеленского с гравировкой: «палач и предатель украинского народа».

По словам Шеремета, медаль закреплялась бы к колодке, которая переливалась бы всеми цветами. Такое введение, по убеждению депутата, стало бы ярким обозначением всех, кто однажды ​предал свою страну.

Читайте также:

Индия приняла решение по войскам на Мальдивских островах

Американского дипломата задержали по обвинению в шпионаже на Кубу

СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины
#сша
#медали
#проект
#медаль
#президент
#джозеф байден
Читайте нас в
Американского дипломата задержали по обвинению в шпионаже на Кубу
AP: экс-посла США в Боливии Рочу задержали по обвинению в шпионаже на Кубу
04 декабря 2023, 10:28

Фото: iStock/Rawf8

Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча был арестован ФБР по обвинению в шпионаже на Кубу, передает агентство Associated Press.
Сообщается, что 73-летнего Роча задержали в Майами. Слушание по делу бывшего дипломата состоится сегодня, 4 декабря. 

По информации агентства, Роча занимал свою дипломатическую должность на протяжении 25 лет.  В 2002 году мужчина напрямую вмешивался в выборы в Боливии от лица США, выступая против избрания президентом Эво Моралеса. За свою многолетнюю практику Роча успел поработать в Аргентине, на Кубе, в Гондурасе и других государствах.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Омской области задержали 22-летнего мужчину, который в интернете призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен, а также переходить на сторону ВСУ.

Читайте также:

Путин обновил состав президентского Совета по правам человека

СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины

Вучич рассказал о встрече с Лукашенко и назвал Белоруссию дружественной страной
#сша
#мужчина
#сотрудники
#шпион
#задержание
Читайте нас в
В России хотят запретить чиновникам использовать иностранные мессенджеры
«Известия»: чиновникам могут запретить использовать иностранные мессенджеры
04 декабря 2023, 09:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российским госслужащим хотят запретить пользоваться иностранными мессенджерами в личных целях.
Письмо на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко написал заместитель председателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный, сообщают «Известия». 

«Мы живем в таких реалиях, когда последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть необратимы. Особенно это важно для госслужащих, которые имеют доступ к ДСП и другим секретным бумагам. Не случайно по этому пути уже пошли некоторые страны», — объяснил свою инициативу Выборный. 
В качестве примера он привёл Францию, где власти запретили министрам пользоваться иностранными сетями. По мнению Выборного, даже несмотря на то, что чиновникам запретили пользоваться продукцией Apple, у хакеров сохраняется возможность добыть информацию о человеке из любого телефона, если тот имеет аккаунты в иностранных мессенджерах. 

Эксперт в сфере информационной безопасности Денис Батранков предлагает создать отдельный отечественный мессенджер для чиновников. 

Ранее сообщалось, что в Госдуму в понедельник, 4 декабря, будет внесён законопроект, уточняющий понятие «соотечественник».
Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в Telegram-канале.

Проект закона будет исключать слова «как правило» из действующей редакции ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 N 99. Депутат уточнил, что в определение входит два обязательных критерия.

Читайте также:

Депутат Матвеев заявил, что новый законопроект уточнит понятия «соотечественник»

Вице-спикер Госдумы Толстой предложил наказывать за ложные доносы на семью

В Москве из-за сильного снегопада задержали более 60 авиарейсов
#госдума
#депутаты
#новости
#общество
#мессенджеры
Читайте нас в
Названо последствие усиления ультраправых в Европе
FT: Украина может потерять 50 млрд евро из-за усиления ультраправых в Европе
04 декабря 2023, 07:46

Фото: istock / artJazz

Украина может потерять обещанные Евросоюзом 50 миллиардов евро из-за усиления ультраправых в Европе. Об этом сообщает британская газета The Financial Times.

«Раздоры в ЕС относительно инвестиций и будущего Украины ставят под угрозу важнейшие обещания Киеву, сделанные несколько месяцев назад — как раз в то время, когда поток финансовой и военной поддержки на Украину из США резко приостановился из-за поляризации конгресса по этому вопросу», — пишет издание.
Сообщается, что будущее вступление Украины в Евросоюз ставится под сомнение из-за сопротивления Венгрии, а попытка администрации американского президента Джо Байдена добиться от конгресса выделения нового пакета помощи Украины в размере 60 млрд долларов встречает сопротивления со стороны сторонников Республиканской партии.

Ранее Дмитрий Медведев поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за искренность в словах о причине помощи Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

Стало известно, чем для Зеленского обернётся увольнение Залужного

Глава МИД Великобритании попытается убедить США продолжать поддержку Киева

 Для США настало время обвинить Зеленского во всех неудачах на Украине
#сша
#евро
#украина
#будущее
#ес
#евросоюз
#помощь
Читайте нас в
«Ъ»: Прокурор запросил обвиняемым по делу о надувных танках по 5,5 лет
04 декабря 2023, 06:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Прокуратура запросила для двух бывших офицеров Минобороны России по 5,5 лет лишения свободы по так называемому «делу о надувных танках». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Двое офицеров, Юрий Здравило и Виталий Ликучев обвиняются в требовании 7,4 млн рублей за покровительство у руководителя ЗАО "НПП "Русбал", который рассчитывал стать единственным поставщиком для российской армии надувных макетов военной техники в натуральную величину.

Бывшие офицеры вину не признают и считают произошедшее провокацией. Они указали, что на момент задержания уже вышли в отставку и не выполняли функций в Минобороны.

Первоначально Здравило и Ликучева подозревали во взяточничестве, но дело переквалифицировано на особо крупное мошенничество.

Читайте также: 

Бывшему руководителю аппарата главы МЧС Сойникову дали семь лет колонии

На Сахалине военного приговорили к колонии за отказ отправиться на спецоперацию

Бизнесмена Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии за мошенничество
#минобороны рф
#приговор
#мошенничество
#танки
#прокуратура
Читайте нас в
Для США настало время обвинить Зеленского во всех неудачах на Украине
Филиппо: Соединённые Штаты решили обвинить Зеленского во всех неудачах Украины
04 декабря 2023, 03:25

Соединённые Штаты решили, что настало время обвинить в неудаче свою марионетку — президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD: пришло время обвинить в неудаче их марионетку — Зеленского», — написал политик на своей странице в cоцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Так Филиппо прокомментировал интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга немецкому телеканалу Das Erste,в котором тот призвал готовиться к плохим новостям по поводу конфликта на Украине. По словам Столтенберга, Украина находится в критической ситуации. Когда журналисты спросили главу альянса о действиях украинской армии в таком положении, он переадресовал «принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству».

Лидер «Патриотов» подчеркнул, что подобная тактика отнюдь не нова для США: их «глубинное государство» всегда подобным образом расправлялось со своими марионетками, сначала создавая, а затем уничтожая их.

Читайте также:

Das Erste: Генсек НАТО Столтенберг предрек ухудшение ситуации на Украине

СМИ Франции полностью поменяли свою риторику по Украине

Мэр Киева Кличко раскрыл, с чем связано падение популярности Зеленского
#нато
#сша
#украина
#владимир зеленский
Читайте нас в
«Известия»: Телефоны в школах могут запретить уже в январе 2024 года
04 декабря 2023, 02:32

Фото: iStock/dolgachov

Использование мобильных телефонов на уроках планируют запретить уже с января 2024-го, выяснили «Известия». Это следует из поправок ко второму чтению, которые профильный думский комитет по просвещению будет рассматривать в понедельник, 4 декабря.
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении издания, закон вступит в силу сразу после его официального опубликования — то есть начала нового учебного года можно будет не дожидаться.

В парламенте «Известиям» пояснили, что рассчитывают полностью принять законопроект в ещё в 2023 году. В свою очередь, в российском правительстве уже заявили о поддержке документа.

Ранее РИА Новости сообщило, что была внесена поправка в Государственную Думу о запрете использования телефонов в школах, даже в случае образовательных задач. В исходной версии документа образовательные цели и экстренные ситуации были исключением из правила.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет использования школьниками телефонов и других гаджетов для связи во время уроков.

В соответствии с текстом законопроекта, ученики смогут пользоваться средствами связи только с разрешения учителя, а также в случаях чрезвычайных ситуаций и угрозы для жизни. По мнению инициаторов законопроекта, такие изменения помогут укрепить роль учителей в школьной среде.

Читайте также:

Российским школьникам запретят телефонов в школах даже в образовательных целях

На ОГЭ по математике разрешили пользоваться калькулятором

Российские учителя перестанут проверять домашнюю работу вручную
#мобильная связь
#телефоны
#школьники
#законопроект
#госдума
Читайте нас в
Глава МИД Великобритании попытается убедить США продолжать поддержку Киева
The Telegraph: Дэвид Кэмерон попробует уговорить Вашингтон поддерживать Украину
04 декабря 2023, 00:54

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в рамках своего визита в Вашингтон на следующей неделе, намерен убедить Соединённые Штаты в необходимости продолжать предоставлять Украине финансовую и военную поддержку. Об этом 4 декабря сообщило издание The Telegraph.
«Я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже», — сообщил Кэмерон. 

При этом экс-премьер страны и глава Форин Оффис уверен: несмотря на все споры, которые сейчас ведутся в Вашингтоне по поводу поддержки Украины, в конечном итоге возобладает точка зрения о том, что «европейская безопасность — это американская безопасность».

Кроме того, по словам Дэвида Кэмерона, совокупный экономический потенциал стран-членов НАТО позволяет оказывать поддержку Украине, однако не используется полностью — а между тем, он превышает возможности России примерно в тридцать раз.

Ранее министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках саммита глав внешнеполитических ведомств НАТО призвал своих коллег убедить оружейные фирмы альянса ещё два года снабжать Украину оружием, чтобы «продержаться дольше России».

Читайте также:

Das Erste: Генсек НАТО Столтенберг предрек ухудшение ситуации на Украине

Глава МИД Британии Кэмерон призвал НАТО снабжать Украину оружием ещё два года

В Еврокомиссии признали, что политикам сложно убедить граждан помогать Украине
#великобритания
#сша
#поддержка
#украина
#нато
Читайте нас в
Достижения.рф