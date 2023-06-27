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InfoBRICS пишет, что Польша провоцирует конфликт с Германией для реализации своих амбиций
Исследователь Уриэль Араужо в материале для InfoBRICS завил, что Польша провоцирует ссору с ФРГ, чтобы реализовать собственные геополитические амбиции на территории Европы.
Он выразил уверенность в том, что польские власти превращают в «оружие» все «обиды», оставшиеся от Второй мировой воны, поэтому существенно усиливают антигерманскую кампанию. По словам исследователя, США продвигают амбиции Польши в вопросе региональной гегемонии для противодействия ФРГ.
Он также подчеркнул, что польская сторона нацелена на то, чтобы получить максимальные экономические и финансовые выгоды от членства в Евросоюзе. При этом, страна готова использовать для этого своих «союзников», в том числе, Германию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский посол уличил Запад в планах разделить общеевразийское пространство.
Он выразил уверенность в том, что польские власти превращают в «оружие» все «обиды», оставшиеся от Второй мировой воны, поэтому существенно усиливают антигерманскую кампанию. По словам исследователя, США продвигают амбиции Польши в вопросе региональной гегемонии для противодействия ФРГ.
«Власти Польши хотят утвердиться в качестве нового геополитического центра Евросоюза. Сейчас они бросают вызов Германии несмотря на то, что вклад Берлина в бюджет ЕС был самым высоким. Именно за счет вклада ФРГ в бюджет Евросоюза такие страны как Польша и смогли развиваться. Ситуация весьма ироничная», - уверен Араужо.
Он также подчеркнул, что польская сторона нацелена на то, чтобы получить максимальные экономические и финансовые выгоды от членства в Евросоюзе. При этом, страна готова использовать для этого своих «союзников», в том числе, Германию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский посол уличил Запад в планах разделить общеевразийское пространство.
Татьяна Лаврова