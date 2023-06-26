InfoBRICS: Россия сорвала попытку США разжечь ядерный конфликт

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В публикации говорится, что президент РФ Владимир Путин предугадал намерение стран НАТО передать Украине истребители F-16. Автор отметил, что об этом говорят предупреждения Путина об обезоруживающем ударе.
«Конечной целью США может быть разжигание локального ядерного конфликта между Россией и Украиной», — предположил журналист.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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