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InfoBRICS пишет, что Украина может подорвать ЗАЭС, прикрываясь обвинениями в адрес РФ
Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что РФ планирует взорвать ЗАЭС, может оказаться прикрытием для подобных действий со стороны бойцов ВСУ. Об этом сообщает InfoBRICS.
Также отмечается, что подобными высказываниями Зеленский старается как можно сильнее демонизировать образ противника, чтобы добиться его изоляции в мире.
Кроме того, уточняется, что украинская сторона может планировать теракт на станции.
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«За словами Зеленского может скрываться намерение Киева провести операцию, связанную с ядерным комплексом. Из-за параноидальных заявлений президента Украины Запорожская АЭС стала предметом обсуждения в ООН», - пишет издание.
Кроме того, уточняется, что украинская сторона может планировать теракт на станции.
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Татьяна Лаврова