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Инцидент на ядерном объекте Израиля: последние новости конфликта

12 октября 2023, 12:20
Фото: iStock/John Theodor

Фото: iStock/John Theodor

Группировка ХАМАС нанесла ракетный удар по Израилю 7 октября, после чего вторглась на израильскую территорию, установив контроль над несколькими районами и военными объектами. Ответными действиями Тель-Авива стала военная операция, которая предполагает нанесение ответных ударов по территории сектора Газа. Палестино-израильский конфликт вновь перешел в горячую фазу противостояния. Редакция «Радио 1» расскажет о военных действиях в регионе и о том, какой инцидент произошел на ядерном объекте Израиля.

Война в Израиле 2023


Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной, который длится около 75 лет, продолжает усугубляться. Руководство палестинской группировки ХАМАС объяснило атаку на израильские территории тем, что армия Израиля неоднократно проводила рейды против зачинщиков беспорядков в мечети Аль-Акса, расположенной в Иерусалиме, чем нарушило «красные линии». Однако военные аналитики называют повод «пропагандистским», так как вторжение произошло в годовщину Войны судного дня, а истинные причины вторжения кроются в глубинной политике.


Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на вторжение палестинской группировки начала наносить ракетные удары по сектору Газа. Кроме того, Израиль объявил о полной энергетической блокаде сектора Газа и препятствует ввозу гуманитарной помощи из Египта.


Израиль применил белый фосфор


В МИД Палестины сообщили о применении Израилем снарядов с белым фосфором, которые запрещены Женевской конвенцией. ЦАХАЛ использование запрещенных бомб не комментировал.

Инцидент на ядерном объекте Израиля


Издание Jerusalem Post сообщило, что в Ядерном исследовательском центре Израиля в Димоне произошел «инцидент в сфере безопасности», однако подробностей произошедшего не привело. Ряд израильских СМИ также сообщили об «инциденте» на ядерном объекте. В районе исследовательского центра очевидцы слышали выстрелы, сообщается о требовании властей к сотрудникам завода закрыть объект.

Израиль прежде не заявлял о наличии ядерного оружия, однако, по неподтвержденным данным, исследовательский центр якобы производит до 40 кг. плутония ежегодно.

Война в Израиле: жертвы


Минздрав Палестины сообщает о 1203 погибших с начала вооруженного конфликта, 5763 человека получили ранения. В Израиле количество погибших увеличилось до 1300 человек, раненых — 3700.


Последние новости: Израиль


На севере Израиля прозвучали сигналы тревоги. Группировка «Хезбола» выпустила по израильской территории ракеты. В свою очередь, ЦАХАЛ наносит удары по позициям ХАМАСа. Армия обороны Израиля провела операцию по ликвидации боевиков палестинской группировки в Дженине, несколько членов формирования были арестованы, наступление на сектор Газа продолжается.

В ЦАХАЛ подтвердили обезглавливание детей боевиками ХАМАС
В ЦАХАЛ подтвердили обезглавливание детей боевиками ХАМАС
На случай эскалации конфликта в Израиле планируется создать чрезвычайное правительство, которое возглавит премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Министры будут наделены широкими полномочиями в условиях обострения кризиса. За создание кабмина проголосовали лидеры партий израильской правительственной коалиции.

Израиль и Египет пришли к согласию по вопросу создания гуманитарного коридора для выхода иностранцев из сектора Газа, на что прежде Египет не соглашался.
В настоящее время более 500 иностранных граждан находятся на территории сектора Газа и намерены ее покинуть.

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Государство оплатит газ: Путин расширяет список получателей льгот на газификацию
Путин предложил давать участникам спецоперации субсидии по газификации
12 октября 2023, 13:26

Фото: iStock/Chepko

Президент России Владимир Путин предложил расширить на участников СВО право на субсидии для газификации. Редакция «Радио 1» расскажет о программе льготного субсидирования, кто имеет право на участие в ней и какие еще льготы существуют для участников спецоперации.

Субсидия на газификацию


Субсидия представляет собой компенсацию части затрат государством. За подключение газа россиянам возвращается некоторая сумма. Размер выплаты зависит от региона, а претендовать на нее могут некоторые категории граждан.

Кто может получить субсидию на газификацию


Регионы вправе определять самостоятельно перечень льготников, которым государство возместит расходы на подключение газа. В основном в этот список входят инвалиды и участники ВОВ, их вдовы, труженики тыла, инвалиды I и II групп, многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 16 лет, малоимущие граждане и пенсионеры старше 70 лет. Размер компенсации за подключение газа также определяют регионы, однако общий размер выплаты не превышает половины стоимости понесенных затрат.


Путин: субсидия на газификацию


На пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, президент России Владимир Путин озвучил предложение по расширению перечня лиц, имеющих право на получение субсидий на оборудование для газификации. К таким гражданам глава государства предложил отнести участников СВО и членов их семей. Кроме того, президент заявил, что намерен наделить правом на получение субсидий  инвалидов первой группы и семей, имеющих на воспитании детей-инвалидов.   

По словам президента, за первые три года после введения программы социальной газификации, более 1 млн домохозяйств вошли в льготную программу.

«Государство субсидирует покупку оборудования и проведения работ на земельном участке в сумме до 100 тыс. рублей на домохозяйство. Такой возможностью воспользовалось около 52 тыс. граждан, в том числе многодетные семьи и малоимущие», — сообщил Путин.


Какие документы нужно предоставить для субсидии


Наделенные правом на предоставление субсидии могут обратиться для ее получения в МФЦ или направить заявление на портале «Госуслуги». Перечень необходимых документов каждый регион устанавливает индивидуально. В частности, потребоваться могут договоры на производство работ по газификации, акты, квитанции и другие документы, подтверждающие факт проведенных работ. Также нужно предоставить документы, подтверждающие наличие льготы на субсидирование, справку о составе семьи. 
Компенсация стоимости за газификацию положена единожды и на одно домовладение.

Льготы для участников СВО


Участники спецоперации и члены их семей наделены рядом преимуществ. Все мобилизованные имеют оклады, приравненные к окладам военнослужащих. Они также получают соответствующее продовольствие и вещевое обеспечение. Добровольцы, отправившиеся в зону СВО, получают статус военнослужащих и наделяются аналогичными преференциями.

В России разработали новые льготы для добровольцев спецоперации
В России разработали новые льготы для добровольцев спецоперации

К льготам для участников спецоперации относят: право на бесплатный проезд в общественном транспорте, страхование жизни и здоровья, путевки в санаторий. Для детей мобилизованных и добровольцев действует особый порядок приема в учебные заведения.

Выплаты, задействованным в СВО бойцам, не облагаются НДФЛ. В случае ранения, контузии или смерти, членам семей начисляется крупная денежная компенсация. Кроме того, за каждой семьей погибшего участника СВО или ветераном, закреплен социальный работник, который будет наблюдать за уровнем жизни членов семьи умершего бойца и оказывать необходимую социальную поддержку. 

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#сво
#малоимущие
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Южная Корея намерена выделить Украине средства на восстановление после конфликта
Южная Корея планирует выделить Украине 50 млн долларов на восстановление
12 октября 2023, 13:25

Фото: iStock/HStocks

Южная Корея рассматривает возможность выделения 50 млн долларов на программу Всемирного банка по восстановлению Украины. Об этом в ходе круглого стола, посвящённого помощи стране, заявил вице-премьер Южной Кореи Чху Гён Хо.
Он отметил, что проект восстановления Украины содержит в себе несколько важных моментов – это финансовая поддержка, передача технологий и знаний. 

Напомним, что специальная программа Всемирного банка, нацеленная на восстановление Украины и Молдавии, была запущена в мае текущего года. 

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин заявил, что в отношении России будут ужесточены санкции в случае, если она возобновит стратегическое сотрудничество с Северной Кореей. Однако глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что такие заявления спровоцированы США, которые намеренно создают новые союзы со странами Востока, чтобы пропагандировать свою антироссийскую направленность. 

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#программа
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Путин возложил венок к мемориалу «Ата-Бейит» в Киргизии
12 октября 2023, 13:06

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин в рамках своей поездки в Киргизию возложил венок к мемориальному комплексу «Ата-Бейит» или «Могила отцов», который располагается в 25 км от Бишкека, передает РИА Новости.
Этот мемориальный комплекс является одним из основных в Киргизии. Именно сюда возлагаются венки главы иностранных государств, прибывших в страну.

Далее российский президент проведет переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Также будут подписаны совместные документы и итоговые заявления для прессы.

Также 12 октября планируются переговоры Путина с его коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин прибыл в Киргизию в рамках своего официального визита, в ходе которого он планирует встретиться с руководителями стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и принять участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской авиабазы в Канте.

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#президент
#сотрудничество
#документы
#путин
#переговоры
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Политолог Мезюхо сравнил Буданова с шоуменом
12 октября 2023, 13:05

Фото: istockphoto.com/alzay

Политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, что заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что планы ВСУ «выбились из графика» выглядит словно болтовня.
Мезюхо отметил, что люди профессии Буданова обычно не ведут себя таким образом, раздавая интервью и бесконечно болтая, а чётко следят за своими словами.

«Многие месяцы он раздаёт интервью с победоносной риторикой и ведёт себя не как типичный глава разведки. Обычно его коллеги в других странах очень чётко выверяют каждое сказанное слово, не ведут себя как пустомели, не раздают бесконечные интервью. Профессия разведчика этого не предполагает. А Буданов ведёт себя как шоумен», — отметил в беседе с RT Мезюхо.

По его словам, все заявления Буданова вызваны необходимостью оправдать себя на фоне происходящего.

А до этого Буданов сообщал, что длительный конфликт на Ближнем Востоке может плохо сказаться на объёмах поставок оружия для ВСУ. Однако, как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, по его мнению, если этот конфликт продлиться несколько недель, то Киеву не о чем беспокоиться.

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#конфликт
#интервью
#заявление
#всу
#украина
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Посол в России Бен Цви раскрыл планы Израиля по столкновению с Ираном
Посол в РФ Бен Цви: Израиль не намерен воевать с Ираном, но ответит на угрозы
12 октября 2023, 12:57

Фото: iStock/Rainer Puster

Израиль не планирует воевать против Ирана, однако ответит на попытку создания угрозы на границе. Об этом сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.
Он отметил, что израильская сторона конфликта не планирует начинать войну против Ирана. Однако, если иранские военные будут совершать атаки и создавать непосредственную угрозу на границах, Израиль сразу же ответит на эту агрессию.

Ранее стало известно, что начальник генштаба США Чарльз Браун призвал власти Тегерана отказаться от участия в палестино-иранском конфликте, поскольку в настоящее время необходимо урегулировать сложившуюся ситуацию, а не разжигать войну с участием нескольких арабских государств. 

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#израиль
#иран
#война
#граница
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Hindustan Times: Еще одна страна НАТО унизила Зеленского
Зеленский с позором покинул Румынию после отказа в выступлении в парламенте
12 октября 2023, 12:46

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский президент Владимир Зеленский испытал в Румынии огромное унижение и с позором уехал оттуда. Это произошло после того, как ему было отказано в праве выступить перед парламентом страны.
Об этой неприятной для лидера киевского режима ситуации рассказывается в видеосюжете индийского издания Hindustan Times. 10 октября в Бухаресте должна была состояться встреча Зеленского с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, а также речь в парламенте. Однако, как сообщили местные СМИ, под предлогом соображений безопасности выступление было отменено. Вопрос с безопасностью на самом деле стоял довольно остро, если верить словам «пророссийского» сенатора Дианы Шошоакэ.

«Если Зеленского отметелят в парламенте, будет плохо. Не смейте выставлять его в румынском парламенте!» — обратилась политик к к Йоханнису.

В канцелярии президента Румынии поспешили заявить, что визит киевского лидера — подтверждение безоговорочной поддержки Украины. Но в материале издания отмечается, что отказ в предоставлении площадки для выступления — плохой знак для Зеленского. Именно парламент решает вопросы, которые обсуждали румынский и украинский президенты. Это вопросы безопасности в Черном море и евроинтеграция Украины. 

В завершение публикации индийское издание констатирует: еще одна страна НАТО публично унизила Зеленского.

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#румыния
#украина
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Президент Киргизии Жапаров оценил сотрудничество с Россией
Жапаров высоко оценил исторически сложившиеся партнёрские отношения с Россией
12 октября 2023, 12:31

Фото: сайт Кремля

Киргизия высоко оценивает стратегическое сотрудничество с Россией. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил лидер Кыргызстана Садыр Жапаров.
Он отметил, что идёт активное развитие взаимоотношений между ведомствами обеих стран, а также линии народной демократии.

Жапаров добавил, что нынешнее успешное сотрудничество является следствием ранее выстроенных дружественных отношений между странами. Он уверен, что у партнёрства Киргизии и России есть множество перспектив.

Кроме того, президент страны напомнил о начале строительства нескольких русскоязычных школ в Киргизии. По его словам, выпускники таких учебных заведений смогут внести весомый вклад в развитие государства. 

В заключение Жапаров выразил заинтересованность в построении торгово-экономических отношений с российской стороной. 

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#россия
#президент
#сотрудничество
#развитие
#владимир путин
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Выхода нет: Востоковед Чупрыгин заявил о безнадёжном положении Израиля
Востоковед Чупрыгин заявил, что никто не сможет остановить войну Израиля и ХАМАС
12 октября 2023, 12:28

Фото: IStock/Ekaterina_Lin

Глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в страну проникли тысячи бойцов ХАМАС из сектора Газа. Однако востоковед и арабист Андрей Чупрыгин заявил в беседе с «Радио 1», что Израиль не остановится и будет биться до полного уничтожения палестинской группировки.
«Сегодня никто не сможет остановить эскалацию, которая идёт. Всем очень хочется быть посредником для того, чтобы остановить бомбежку Газы, но Израиль на это не пойдет, у них нет выхода, они будут проводить наземную операцию до полного уничтожения ХАМАСа, если у них это получится», — отметил Андрей Чупрыгин.
Эксперт также прокомментировал визит в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкен. По словам Чупрыгина, задача американского представителя – вывезти сограждан с опасной территории и обсудить вариант освобождения заложников. Однако последний пункт практически невыполним в нынешних условиях.  
«ХАМАС будет держаться за заложников до последнего, ситуация трагична, и я пока не могу сказать, что будет в итоге с этими заложниками. Потому что обе стороны пошли ва-банк: что ХАМАС, что Израиль», — сказал собеседник.
Но несмотря на нагнетающую обстановку, главый противник Израиля – «Хезболла» пока не торопится вмешиваться в конфликт. По мнению востоковеда, группировка не начинает наступление, так как боится ответных ударов по Ливану.

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#сша
#израиль
#конфликт
#хамас
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Лавров: Россия и Турция должны объединиться в борьбе с фейками в СМИ
12 октября 2023, 12:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия и Турция должны совместно бороться с фейками от недоброжелателей в медиапространстве. Об этом в рамках круглого стола «Россия-Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества», который проходит в Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что в настоящее время перед странами стоит серьёзная задача – бороться с распространением ложной информации в СМИ, а также производить работу по устранению негативных последствий в случае её проникновения.

Лавров заявил, что Россия будет помогать аккредитованным в России журналистам из Турции. Он выразил надежду, что и с обратной стороны будут приняты такие же меры. 

В заключение глава МИД РФ отметил, что в нынешней нестабильной мировой обстановке сохранение правдивого и благоприятного информационного фона Турции и России наиболее актуально.

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