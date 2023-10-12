Инцидент на ядерном объекте Израиля: последние новости конфликта

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Группировка ХАМАС нанесла ракетный удар по Израилю 7 октября, после чего вторглась на израильскую территорию, установив контроль над несколькими районами и военными объектами. Ответными действиями Тель-Авива стала военная операция, которая предполагает нанесение ответных ударов по территории сектора Газа. Палестино-израильский конфликт вновь перешел в горячую фазу противостояния. Редакция «Радио 1» расскажет о военных действиях в регионе и о том, какой инцидент произошел на ядерном объекте Израиля.
Война в Израиле 2023
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной, который длится около 75 лет, продолжает усугубляться. Руководство палестинской группировки ХАМАС объяснило атаку на израильские территории тем, что армия Израиля неоднократно проводила рейды против зачинщиков беспорядков в мечети Аль-Акса, расположенной в Иерусалиме, чем нарушило «красные линии». Однако военные аналитики называют повод «пропагандистским», так как вторжение произошло в годовщину Войны судного дня, а истинные причины вторжения кроются в глубинной политике.
Израиль применил белый фосфор
В МИД Палестины сообщили о применении Израилем снарядов с белым фосфором, которые запрещены Женевской конвенцией. ЦАХАЛ использование запрещенных бомб не комментировал.
Инцидент на ядерном объекте Израиля
Издание Jerusalem Post сообщило, что в Ядерном исследовательском центре Израиля в Димоне произошел «инцидент в сфере безопасности», однако подробностей произошедшего не привело. Ряд израильских СМИ также сообщили об «инциденте» на ядерном объекте. В районе исследовательского центра очевидцы слышали выстрелы, сообщается о требовании властей к сотрудникам завода закрыть объект.
Израиль прежде не заявлял о наличии ядерного оружия, однако, по неподтвержденным данным, исследовательский центр якобы производит до 40 кг. плутония ежегодно.
Война в Израиле: жертвы
Минздрав Палестины сообщает о 1203 погибших с начала вооруженного конфликта, 5763 человека получили ранения. В Израиле количество погибших увеличилось до 1300 человек, раненых — 3700.
Последние новости: Израиль
На севере Израиля прозвучали сигналы тревоги. Группировка «Хезбола» выпустила по израильской территории ракеты. В свою очередь, ЦАХАЛ наносит удары по позициям ХАМАСа. Армия обороны Израиля провела операцию по ликвидации боевиков палестинской группировки в Дженине, несколько членов формирования были арестованы, наступление на сектор Газа продолжается.
В ЦАХАЛ подтвердили обезглавливание детей боевиками ХАМАС
На случай эскалации конфликта в Израиле планируется создать чрезвычайное правительство, которое возглавит премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Министры будут наделены широкими полномочиями в условиях обострения кризиса. За создание кабмина проголосовали лидеры партий израильской правительственной коалиции.
Израиль и Египет пришли к согласию по вопросу создания гуманитарного коридора для выхода иностранцев из сектора Газа, на что прежде Египет не соглашался.
В настоящее время более 500 иностранных граждан находятся на территории сектора Газа и намерены ее покинуть.
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Анастасия Крестьянова