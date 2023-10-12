Инцидент на ядерном объекте Израиля: последние новости конфликта

Он отметил, что проект восстановления Украины содержит в себе несколько важных моментов – это финансовая поддержка, передача технологий и знаний.Напомним, что специальная программа Всемирного банка, нацеленная на восстановление Украины и Молдавии, была запущена в мае текущего года.Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин заявил, что в отношении России будут ужесточены санкции в случае, если она возобновит стратегическое сотрудничество с Северной Кореей. Однако глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что такие заявления спровоцированы США, которые намеренно создают новые союзы со странами Востока, чтобы пропагандировать свою антироссийскую направленность.Южная Корея пригрозила РоссииРасшифрованЮжная Корея выдала России обвиняемого в