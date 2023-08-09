Ионин: Лунной гонки не существует, это попытка США обосновать траты из госбюджета

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При этом Ионин сказал, что лунной гонки просто не существует, это миф, который создан для обоснования затрат Вашингтона.
Для обоснования трат госбюджета выбрана именно космическая сфера, поскольку она наиболее дорогая.
С Россией, добавил эксперт, ситуация точно такая же. США, утверждая, что Россия представляет огромную угрозу, обосновывают бюджетные траты.
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