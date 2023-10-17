Иордания не примет беженцев из сектора Газа

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Король Иордании Абдалла II сообщил, что страна не будет принимать беженцев из сектора Газа.
Король Иордании Абдалла II сообщил, что страна не может принять беженцев из сектора Газа. Этот вопрос является красной линией для королевства. Комментарий короля приводятся на сайте главы государства.
По словам монарха, он выступает с этим заявлением не только от Иордании, но и от Египта. Проблему следует решать внутри Газы и палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, считает Абдалла II. Также он подчеркнул, что не следует навязывать эту проблему другим странам.
Ранее сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке многим странам придётся отказаться от оказания помощи Украине и перенаправить ресурсы Израилю.
Такие предположения делает политолог Данила Гуреев. От поддержки Украины не смогут отказаться только США, сообщает телеканал «360». Ресурсы у США выше, чем у других государств западного блока.
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По словам монарха, он выступает с этим заявлением не только от Иордании, но и от Египта. Проблему следует решать внутри Газы и палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, считает Абдалла II. Также он подчеркнул, что не следует навязывать эту проблему другим странам.
Такие предположения делает политолог Данила Гуреев. От поддержки Украины не смогут отказаться только США, сообщает телеканал «360». Ресурсы у США выше, чем у других государств западного блока.
«Когда мы рассматриваем помощь европейскую, то здесь приоритет будет больше отдаваться Израилю в вопросах конфликтности. И здесь украинская помощь со стороны Евросоюза станет в разы меньше», — считает Данила Гуреев.Читайте также:
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Мария Фирсова