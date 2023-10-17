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Иордания не примет беженцев из сектора Газа

17 октября 2023, 16:56
Фото: istockphoto/3dotsad

Фото: istockphoto/3dotsad

Король Иордании Абдалла II сообщил, что страна не будет принимать беженцев из сектора Газа.
Король Иордании Абдалла II сообщил, что страна не может принять беженцев из сектора Газа. Этот вопрос является красной линией для королевства. Комментарий короля приводятся на сайте главы государства.

По словам монарха, он выступает с этим заявлением не только от Иордании, но и от Египта. Проблему следует решать внутри Газы и палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, считает Абдалла II. Также он подчеркнул, что не следует навязывать эту проблему другим странам.


Ранее сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке многим странам придётся отказаться от оказания помощи Украине и перенаправить ресурсы Израилю.

Такие предположения делает политолог Данила Гуреев. От поддержки Украины не смогут отказаться только США, сообщает телеканал «360». Ресурсы у США выше, чем у других государств западного блока.

«Когда мы рассматриваем помощь европейскую, то здесь приоритет будет больше отдаваться Израилю в вопросах конфликтности. И здесь украинская помощь со стороны Евросоюза станет в разы меньше», — считает Данила Гуреев.
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#палестина
#сектор газа
#хамас
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Политолог Хазариди назвал российско-киргизские отношения конструктивными
17 октября 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Политолога Александра Хазариди заявил, что связи между Россией и Киргизией сегодня укрепляются, а отношения двух стран можно считать вполне конструктивными.
«Товарооборот вырос, а Россия, вдобавок, является крупнейшим инвестором в киргизскую экономику, поэтому российско-киргизские отношения можно назвать конструктивными и позитивными для обеих сторон», — приводит RuNews24.ru слова Хазариди.

Он добавил, что наши страны сотрудничают не только в сфере социально-экономической, но и в оборонной. Об этом факте говорит ратификация Киргизией соглашения с Россией о региональной системе ПВО, что свидетельствует о готовности Бишкека сближаться с Москвой.

Президент России Владимир Путин на днях посетил Киргизию, где встретился с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

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#россия
#владимир путин
#президент
#отношения
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Орбан после встречи с Путиным призвал к прекращению огня на Украине
17 октября 2023, 17:21

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине призвал прекратить огонь на Украине.
«В Европе все спрашивают одно и то же: может ли быть прекращение огня в Украине? Для Европы, включая Венгрию, крайне важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия прекратились!» - написал он.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь», где и произошла его незапланированная встреча с Орбаном. Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.

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#владимир путин
#президент
#китай
#встреча
#венгрия
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«Не повторяйте ошибку Украины»: Американец призвал власти США сотрудничать с РФ
Макгрегор: США нужно взять инициативу по прекращению огня в Газе
17 октября 2023, 17:06

Фото: iStock/ffikretow

Власти Соединенных Штатов должны взять инициативу о прекращении огня в секторе Газа, заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для American Conservative.
«Хотя это и неприятно правящему политическому классу Вашингтона, администрация (президента США Джо) Байдена должна рассмотреть возможность взять в свои руки инициативу по поддержке прекращения огня, даже если это предполагает сотрудничество с турками, египтянами и русскими для обеспечения доставки гуманитарной помощи», - прокомментировал ситуацию ​Макгрегор. 

Эксперт также отметил, что Вашингтон не должен совершить ту же ошибку, что на Украине. США недооценили военный потенциал РФ, ​и сейчас рискуют сделать то же самое, недооценив мощь альянса мусульманских стран.

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#сша
#сотрудничество
#палестина
#сектор газа
#израиль
#конфликт
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Глава разведки Изариля взял на себя ответственность за пропущенную атаку ХАМАС
TI: Глава военной разведки Израиля взял на себя вину за пропущенную атаку ХАМАС
17 октября 2023, 16:45

Фото: iStock/e-crow

Глава военной разведки Израиля Аарон Халива взял на себя вину за пропущенную атаку ХАМАС, сообщает The Times of Israel.
«Управление военной разведки под моим командованием не справилось с тем, чтобы предупредить о террористической атаке, осуществленной ХАМАС. Мы провалились в нашей главной задаче, и, как клава управления военной разведки, я несу полную ответственность за произошедшее», - прокомментировал ситуацию Халива.    

Вчера взял на себя ответственность за допущение атаки боевиков ХАМАС и директор Службы общей безопасности Израиля (контрразведка) Ронен Бар.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#армия
#операции
#хамас
#сектор газа
#палестина
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ООН: В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба
17 октября 2023, 16:17

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

В секторе Газа иссякают запасы хлеба, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Всемирную продовольственную программу ООН.
«Запасы хлеба заканчиваются. Из пяти мукомольных заводов в секторе Газа работает только один из-за нехватки топлива и электроэнергии. Работают несколько пекарен. Люди часами выстаивают в очереди за хлебом», - прокомментировали ситуацию представители организации. 

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что гуманитарная ситуация в Газе близка к хаосу и катастрофе, ее невозможно решить за один день. Викторов отметил, что Россия уже занимается с Египтом и Израилем вопросом открытия контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с сектором Газа.

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#хлеб
#сектор газа
#оон
#топливо
#энергетика
#палестина
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Депутат Водолацкий: ПАСЕ стала структурой, работающей по указанию Госдепа
17 октября 2023, 16:13

Фото: istockphoto.com/ingvar shapik

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил резолюцию ПАСЕ «Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента РФ…» тем, что эта организация стала просто отрабатывать задачи Госдепа.
«ПАСЕ из организации, которая должна принимать решения, связанные с улучшением пространства на европейских территориях, стала структурой, работающей по указанию Госдепа. Они не являются сегодня самостоятельными, а выполняют функционал одного из рупоров русофобии, которой страдает и сам ЕС, и к этому скатывается сегодня и ООН», — отметил в беседе с RT.

Он назвал резолюцию ПАСЕ «Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента Российской Федерации исключения в отношении ограничения сроков пребывания в должности» грязным и подлым заказом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая касается сроков президентства Владимира Путина свидетельствует о о деградации Совета Европы.

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#ограничения
#оон
#ес
#политика
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Пашинян допустил подписание мира с Азербайджаном до конца года
17 октября 2023, 16:06

Фото: kremlin.ru

Армения и Азербайджан могут подписать мировое соглашение до конца 2023 года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире YouTube-канала правительства страны.
«Армения готова подписать с Азербайджаном договор о мире до конца года», - прокомментировал ситуацию Пашинян.

Премьер также отметил, что Армения готова обеспечить безопасность азербайджанцев и азербайджанских грузов на территории своей страны. 

При этом, ранее Пашинян сообщал о трех принципах, которые необходимы для заключения мира между Ереваном и Баку. По словам Пашиняна, первый, главный принцип, с которым должен согласиться Азербайджан - это признание обеими странами территориальной целостности в пределах 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана.

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#договор
#азербайджан
#армения
#мир
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Госдума приняла в I чтении законопроект о добровольцах Росгвардии
17 октября 2023, 16:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.
Сообщается, что в законе «Об обороне» предлагается прописать, что добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией по решению российского президента. Добровольцы могут быть привлечены для выполнения конкретных задач в области обороны во время мобилизации, действия военного положения или вооруженного конфликта.

Напомним, в сентябре этого года группа депутатов Государственной думы и сенаторов подготовила пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, правовые и социальные гарантии у участников добровольческих формирований Росгвардии будут такие же, как у добровольцев министерства обороны.

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#проект
#закон
#законопроект
#добровольцы
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Сивков назвал страну, которая скоро может применить ядерное оружие
Военный эксперт Сивков рассказал, на что влияет выход России из ДВЗЯИ
17 октября 2023, 15:59

Фото: IStock/RomoloTavani

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Заместитель президента российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что это сигнал России другим странам о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости. Об этом он заявил «Радио 1».
«Россия посылает им сигнал, что мы готовы в случае необходимости провести испытания ядерного оружия, как демонстрацию решимости его применения в случае, если сложатся обстоятельства. Необходимость выхода из договора связана с текущей обстановкой в сфере безопасности России», — сказал Сивков.
При этом, военный эксперт подчеркнул, что выход России из договора не повышает риски применения ядерного оружия. По словам Сивкова, ядерное оружие страны могут применить для обеспечения национальных интересов и безопасности.
«В частности, существует риск применения ядерного оружия со стороны Израиля, в случае если возникнет антиизраильская позиция арабских стран. Это основной район, где может быть применено ядерное оружие. Основным кандидатом на примене6ния ядерного оружия со стороны Израиля является Иран», — заключил собеседник.
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#россия
#оружие
#испытания
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#ядерное оружие
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