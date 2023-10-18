Иордания отменила саммит с участием Байдена по ситуации в Газе

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Глава Министерства иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади сообщил об отмене запланированного на 18 октября в Аммане саммита с участием президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Информацию об этом сообщает Al Jazeera.
«Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду», – заявил Абдалла ас-Сафади.На саммите, помимо президента США, должны были принять участие главы Иордании, Палестины и Египта. На встрече собирались обсудить ситуацию в Газе, возможные последствия для региона, а также вопросы оказания помощи сектору. Отмечается, что решение об отмене встречи приняли совместно после консультаций с властями Палестины, Египта и Штатов.
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