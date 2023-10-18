Иордания отменила саммит с участием Байдена по ситуации в Газе

Мужчина поделился своей историей, в которой после интимного опыта втроем, столкнулся с неожиданными последствиями: жена объявила о разводе и начала встречаться с другими партнерами. Об этой катастрофической ситуации рассказал секс-коуч Дейдре Сандерс в интервью изданию The Sun.