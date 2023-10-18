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Иордания отменила саммит с участием Байдена по ситуации в Газе

МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе
18 октября 2023, 07:58
Фото: istock / Derek Brumby

Фото: istock / Derek Brumby

Глава Министерства иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади сообщил об отмене запланированного на 18 октября в Аммане саммита с участием президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Информацию об этом сообщает Al Jazeera.

«Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду», – заявил Абдалла ас-Сафади.
На саммите, помимо президента США, должны были принять участие главы Иордании, Палестины и Египта. На встрече собирались обсудить ситуацию в Газе, возможные последствия для региона, а также вопросы оказания помощи сектору. Отмечается, что решение об отмене встречи приняли совместно после консультаций с властями Палестины, Египта и Штатов.


Кроме того, ас-Сафади назвал обстрел больницы в Газе «отвратительным военным преступлением, о котором нельзя молчать».

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Турецкая партия выступила против ратификации членства Швеции в НАТО
Депутат Перинчек: Анкара должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО
18 октября 2023, 08:09

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО. Информацию об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны выступить против стратегии расширения альянса на Восток. В повестку дня турецкого парламента должен быть включен вопрос присоединения Швеции к НАТО. Они должны принять решение и отклонить присоединение этой страны к альянсу», — заявил Перинчек.
Как заявляет лидер «Родины», Турция была фактически отделена от НАТО. По мнению Перинчека, сейчас выход из Североатлантического альянса является вопросом жизни и смерти для Анкары.
По мнению политика, выход из НАТО может быть самым эффективным методом против заговоров США. 

«Турция, освобожденная от НАТО, объединит и консолидирует свой внутренний фронт», — подытожил Перинчек.
Напомним, Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила финального одобрения Венгрии и Турции. 

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#финляндия
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США введут новые санкции против ХАМАС
Axios: Минфин США намерен объявить о новых санкциях против ХАМАС на этой неделе
18 октября 2023, 06:36

Фото: iStock/e-crow

По информации издания Axios, Министерство финансов США готовится анонсировать новые санкции против руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС на текущей неделе.
Источники внутри американского правительства утверждают, что Министерство финансов США намерено ввести санкции в отношении нескольких руководителей ХАМАС.

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#армия
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Путина и Блинкена по-разному встретили в Китае
Newsweek: Путина в Китае встретили красной дорожкой, которой не было у Блинкена
18 октября 2023, 06:19

Фото: iStock/OLGA_Zhukovskaya

Издание Newsweek отметило, что визит президента России Владимира Путина и госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай вызвал разную реакцию со стороны китайских властей.
Путина, прибывшего в Китай для участия в международном форуме «Один пояс, один путь», встретили с «красной дорожкой».

В то время как прием Блинкена в июне охарактеризовали как довольно сдержанный. Источником утверждается, что такой холодный прием в китайской культуре рассматривается как «преднамеренное унижение».

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Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству
Путин: Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству
18 октября 2023, 06:16

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и долгосрочному экономическому прогрессу с уважением к праву каждого государства на собственную модель развития.
Он высказал эту позицию на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине. Путин также отметил, что цивилизационное многообразие должно быть уважаемо в этом сотрудничестве.

Участие в форуме принимают более 4 тысяч человек из 140 стран и 30 международных организаций. В рамках форума запланированы переговоры между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которые состоятся в среду.

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Ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» на Израиль
18 октября 2023, 06:11

Фото: iStock/John Theodor

В Ливане движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» по отношению к Израилю, сообщает i24.
Отмечается, что «Хезболла» призвала мусульман всего мира посетить протестные акции против Израиля. Такое решение было принято движением после удара по госпиталю в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
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Мужчина рассказал о катастрофических последствиях секса втроем
The Sun: Мужчина рассказал о катастрофических последствиях секса втроем
18 октября 2023, 05:35

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Мужчина поделился своей историей, в которой после интимного опыта втроем, столкнулся с неожиданными последствиями: жена объявила о разводе и начала встречаться с другими партнерами. Об этой катастрофической ситуации рассказал секс-коуч Дейдре Сандерс в интервью изданию The Sun.
Мужчина в возрасте 39 лет утверждал, что в течение десяти лет его брак с женой был полон счастья: у них были дети, просторный дом и хорошие автомобили. Однако все изменилось после вечеринки, которая завершилась интимным опытом втроем с соседом.

«Через три месяца жена внезапно объявила, что намерена развестись и начала встречаться с моим другом», — рассказал мужчина, выражая свое чувство разочарования.
Он переехал из семейного дома и не желает мириться с супругой, при этом продолжает винить себя в произошедшем. Дейдре Сандерс в ответном сообщении заявила, что секс втроем часто приводит к непредсказуемым последствиям. Она предположила, что брак мужчины возможно не был столь счастливым, каким он описывает, и поэтому закончился разводом.

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Экс-разведчик Риттер: Израильская армия будет уничтожена
Экс-разведчик Риттер: Израильская армия будет уничтожена в секторе Газа
18 октября 2023, 05:21

Фото: iStock/e-crow

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что в случае начала наземной операции в секторе Газа армия Израиля будет уничтожена.
«Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут. Они умрут в таком количестве, которого израильтяне раньше не видели», — сказал бывший американский разведчик.

Риттер добавил, что ХАМАС специально заманивает Израиль в смертельную ловушку, так как полностью готов к военной операции.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#израиль
#армия
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Путин прибыл на форум «Один пояс, один путь»
Путин прибыл на третий международный форум «Один пояс, один путь» в Пекине
18 октября 2023, 05:17

Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на третий международный форум «Один пояс, один путь» и собирается выступить на церемонии открытия после председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает РИА Новости.
Форум «Один пояс, один путь» проходит в Пекине 17-18 октября и собрал более 4 тысяч участников из более чем 140 стран и 30 международных организаций. В рамках мероприятия также запланированы переговоры между председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Один пояс, один путь» представляет собой международную инициативу, выдвинутую Си Цзиньпином десять лет назад. Главной целью этой инициативы является укрепление и создание новых торгово-транспортных маршрутов, связывающих более 60 стран в Центральной Азии, Европе и Африке. Это способствует развитию торговых отношений между этими регионами и Китаем.

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Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы
18 октября 2023, 04:10

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет бороться за интересы своей страны.
«Он относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы, делают это настойчиво, последовательно, на мой взгляд, вполне тактично», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что его мнение по тем или иным вопросам не всегда совпадают с мнением Орбана, однако это не мешает лидерам двух государств вести диалог и искать компромиссные решения.

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