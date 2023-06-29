Иордания вызвала посла Швеции в МИД и вручила ноту протеста

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Посла Швеции вызвали в МИД Иордании в связи с сожжением Корана в Стокгольме
По информации МИД Иордании, посол Швеции был вызван в связи с тем, что правительство страны позволило сжечь копию Корана в Стокгольме. Произошедшее, в ведомстве назвали расистским актом. Иорданская сторона отвергает возможность оправдать содеянное свободой слова или самовыражением. Министерство также призвало уважать религию других стран и их религиозные символы.
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Анастасия Крестьянова