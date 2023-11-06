Иордания заявила, что началом войны будет считать выселение жителей Газы

Фото: iStock/rrodrickbeiler
Премьер-министр страны Бишар аль-Хасауне заявил, что Иордания будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана как объявление войны. Об этом аль-Хасауне написал в социальной сети Х.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
Политолог Геворгян: без участия США кризис на Ближнем Востоке не стал бы катастрофой
Израильская армия готовится к зимней кампании в Газе, пишут СМИ
Израиль за сутки нанес удары по 450 военным объектам ХАМАС в Газе
Екатерина Коршунова