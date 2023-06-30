Ирак потребовал от Швеции выдать сжегшего Коран иммигранта

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Власти Ирака потребовали от Швеции выдачи иммигранта, который публично сжег Коран
Представитель Министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф заявил о требовании его правительства к Швеции экстрадировать иммигранта, обвиняемого в публичном сожжении Корана, сообщает информационное агентство INA.
Дипломат уточнил, что заявитель обладает гражданством Ирака.
«В связи с этим мы настаиваем, чтобы шведское правительство передало этого человека в ведение иракских властей, так чтобы он мог быть привлечен к ответственности перед судом в соответствии с законами Ирака», — акцентировал ас-Саххаф.
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Дипломат уточнил, что заявитель обладает гражданством Ирака.
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Артем Кузьмин