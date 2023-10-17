Иран допускает возможность превентивных мер против Израиля

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Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что враги Израиля в ближайшие часы могут предпринять «превентивные меры», в отношении него. Информацию сообщает иранское агентство IRNA.
«Перед «Хезболлой» лежат все возможные варианты и сценарии. В расчетах все было учтено правильно, и лидеры сопротивления не позволят сионистскому режиму предпринять какие-либо действия в регионе. Любые упреждающие действия планируется предпринять в ближайшие часы», — цитирует его агентство.Абдоллахиян объяснил, что речь идет не только о движении «Хезболлах». Глава МИД Ирана уточнил, что группы сопротивления созданы стихийно по всему региону для «противостояния многократным актам агрессии» со стороны Израиля.
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Алина Юрчак