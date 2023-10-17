Иран готов к превентивным ударам: последние новости войны в Израиле

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Военное столкновение между Палестиной и Израилем длится на протяжении десяти дней. Конфликт вновь перешел в активную фазу после вторжения членов группировки ХАМАС на израильские территории 7 октября. Боевики взяли несколько районов и военных объектов под контроль. Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) в качестве ответных действий на вторжение группировки, начала наносить ракетные удары по сект сектору Газа. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе, как Израиль намерены поддерживать США и о том, почему президенту Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль.
Израиль заявил о намерении уничтожить ХАМАС
Созданное в Израиле временное правительство утвердило цели военной операции в секторе Газа. Первоочередным станет полная ликвидация военного потенциала палестинской группировки ХАМАС. Кроме того, операция направлена на освобождение заложников. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства заявил, что война займет время, а для победы потребуется твердость и готовность к самопожертвованию. Он назвал палестинское движение «новой версией нацизма» и предупредил о мощном ответе за любые действия группировки в регионе. Нетаньяху также заявил, что ливанская группировка «Хезболла» и стоящий за ней Иран также должны иметь ввиду, что на любые атаки будут приняты ответные меры.
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Последние новости войны в Израиле
Израиль продолжает наносить удары по территории сектора Газа. Несмотря на призывы международного сообщества прекратить огонь, боевые действия не прекращаются. В ответ на обстрелы со стороны Израиля, сектор Газа выпустил десятки ракет. Местные СМИ сообщили о взрывах в Тель-Авиве и Иерусалиме, воздушная тревога срабатывала и в Ашкелоне.
ХАМАС называет заложников «гостями Газы»
Минувшей ночью ЦАХАЛ атаковал более 200 военных объектов в секторе Газа.
Полиция Израиля намерена вооружать добровольцев для отражения атак со стороны группировки ХАМАС.
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан озвучил сроки окончания вооруженного конфликта. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке завершится, когда палестинская группировка освободит заложников и сложит оружие.
Зеленскому отказали в визите в Израиль
Президент Украины Владимир Зеленский намеревался посетить Израиль совместно с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Однако израильские власти назвали возможную поездку «несвоевременной». Об этом сообщил израильский портал Ynet.
Жертвы войны в Израиле
Минздрав Палестины сообщил о 2,75 тыс. погибших в результате военных действий. Ранения получили 9,7 тыс. человек. В Израиле количество раненых превысило 3,7 тыс. человек, 1, 3 тыс. человек погибли. В плену у членов группировки ХАМАС находится 199 человек.
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