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Иран может отрыть второй фронт против Израиля

В МИД Ирана не исключили открытие второго фронта против Израиля
13 октября 2023, 10:32
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан будучи в Ливане высказался о возможности открытия второго фронта против Израиля, передает Bloomberg.
«Конечно, в случае продолжения военных преступлений и гуманитарной блокады Газы и Палестины возможны любые возможности и решения других течений сопротивления», — заявил глава МИД Ирана, ответив на вопрос о возможности открытия второго фронта.

Он также добавил, что военные преступления Израиля против Палестины и сектора Газа спровоцирует реакцию и в других частях региона. При этом Иран продолжит всяческие поддерживать палестинское сопротивление.


Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллоид Остин приехал в Израиль с официальным визитом. В рамках своего визит планируется, что Остин встретится с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху и главой минобороны.

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#оон
#иран
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Королева Иордании Рания: Оккупанты не имеют права на самооборону
Королева Иордании Рания высказалась в поддержку Палестины
13 октября 2023, 10:42

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Королева Иордании Рания аль-Абдулла выступила против Израиля и в поддержку Палестины. В своем аккаунте в Instagram* она написала, что оккупанты не имеют права на самооборону.
Как сообщает телеграм-канал AZfront, в настоящее время на территории Иордании местные жители проводят акции в поддержку Палестины в районах, расположенных неподалеку от границы с Израилем. Ранее по распоряжению короля Иордании Абдаллы II в Египет был направлен самолет с грузом гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Груз должен быть доставлен через КПП Рафиях органам здравоохранения на территории анклава.

На сегодня, 13 октября, в столице Иордании Аммане запланирована встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Палестины Махмудом Аббасом. После визитов в Израиль и Иорданию, Блинкен намерен посетить и другие страны Ближнего Востока.

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#блинкен
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В США увидели тревожную деталь в заявлении Путина
Экс-разведчик Шаффер: слова Путина о Ближнем Востоке вскрыли провал политики США
13 октября 2023, 10:34

Фото: сайт Кремля

Американский экс-разведчик Тони Шаффер заявил, что слова президента РФ Владимира Путина о конфликте на Ближнем Востоке стали тревожным сигналом для США. Об этом Шаффер сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению Шаффера, российский лидер говорит правду. Он подчеркнул, что такая политика Вашингтона подлила масла в огонь.

Шаффер добавил, что есть ощущение того, что США намеренно хотели скрыть правду о реальной обстановке на политической арене. 

Напомним, президент России Владимир Путин выразил сожаление из-за обострения ситуации в Израиле, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Российский лидер подчеркнул, что Вашингтон пытался монополизировать урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, однако он не был озабочен поиском компромиссов, которые были бы приемлемы для обеих сторон. 

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Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в эскалации из-за учений Dragon-2024
#сша
#политика
#владимир путин
#президент
#лидер
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Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в эскалации из-за учений Dragon-2024
МО Белоруссии: учения НАТО Dragon-2024 в Польше станут эскалацией напряженности
13 октября 2023, 10:21

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что планы проведения на территории Польши в 2024 году масштабных учений с сухопутными войсками стран НАТО Dragon-2024 говорят о выборе Варшавы в пользу эскалации напряженности, а не добрососедства. Об этом Ревенко написал в социальной сети Х.
По словам Ревенко, военные учения Североатлантического альянса пройдут рядом с белорусской границей. 

Напомним, страны-члены НАТО планируют провести в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Учения будут иметь название «Стойкий защитник».

В ходе учений будут собраны более 40 тысяч военных для отработки действий по отражению нападения России против одного из членов Североатлантического альянса.  Сообщается, что они будут проходить на территории Германии, Польши и стран Балтии. 

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США начали переброску разведывательно-ударных беспилотников на Окинаву

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#сша
#военные
#учения
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#страны
#нато
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США начали переброску разведывательно-ударных беспилотников на Окинаву
США начали переброску разведывательно-ударных БПЛА на японский остров Окинава
13 октября 2023, 10:09

Фото: iStock/aapsky

Военное командование США начало переброску разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper с базы сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на военную базу США Кадэна на Окинаве. Об этом сообщает агентство Киодо.
Беспилотники находились в Кагосиме с ноября 2022 года. Отмечается, что срок их дислокации был ограничен одним годом.

Эксплуатация 8 ударных беспилотных летательных аппаратов-разведчиков на базе Кадэна начнется с ноября этого года. По словам министра обороны Японии Минору Кихары, военное ведомство Японии считает необходимым в нынешних реалиях укреплять функции сбора данных на юго-западном направлении.

Сообщается, что подобные действия также помогут увеличить разведывательные возможности Вашингтона и Токио. Напомним, на юго-западном направлении сохраняется напряженная обстановка.

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#сша
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#южная корея
#бпла
#дрон
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Глава Пентагона Остин приехал в Израиль
AFP: глава Пентагона Остин прибыл в Израиль
13 октября 2023, 10:04

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Глава Пентагона Ллоид Остин приехал в Израиль с официальным визитом. Об этом сообщает Франс Пресс.
Накануне израильское издание Haaretz сообщало о предстоящем визите Остина в страну. Других подробностей предполагаемого визита высокопоставленного американского военного не приводилось.После в Пентагоне подтвердили данную информацию. В рамках своего визит планируется, что Остин встретится с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху и главой минобороны.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не планируют воевать в составе армии Израиля, который также не хочет участия США в военном столкновении с Палестиной. Однако уточняется, что США оказывают Израилю помощь в виде дополнительного финансирования и поставки вооружения.

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#страны
#минобороны
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Путин: Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности, все идет по плану
13 октября 2023, 10:00

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы безопасности решаются соответствующими структурами РФ и Таджикистана, отношения стран развиваются по плану. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Глава российского государства отметил, что встреча между лидерами стран должна была произойти для констатации совместных спланированных действий. Также Путин еще раз поздравил главу Таджикистана с прошедшим днем рождения.

Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, пройдет заседание Совета глав государств СНГ.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразили удовлетворение уровнем отношений между государствами. 

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#проверки
#владимир путин
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#лидер
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Евросоюз выступил против признания независимости Тайваня
ЕС не поддерживает независимость Тайваня, но выступает за сотрудничество с ним
13 октября 2023, 09:42

Фото: istockphoto/Rich Townsend

Евросоюз выступает против как признания независимости Тайваня, так и любых провокаций в Тайваньском проливе. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В своей статье для гонконгской газеты South China Morning Post глава европейской дипломатии написал, что позиция Евросоюза не предусматривает признание острова независимым государством, однако вполне допускает двусторонние отношения с Тайванем, развитие связей с ним для политического урегулирования напряженности при помощи диалога.

Боррель также указал, что ЕС считает неприемлемыми какие-либо провокации в Тайваньском проливе с любой стороны, акты давления или запугивания. Никакое применение силы  недопустимо, заявил он. Накануне своего визита в Китай, еврочиновник также отметил, что, несмотря на разногласия с КНР, Европа серьезно относится к могучей восточной державе и видит возможности для серьезной совместной работы, чтобы разрядить напряженность в регионе.

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#европа
#китай
#отношения
#развитие
#ес
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В Польше выразили недовольство общением Украины с Евросоюзом
Japan Times: в Варшаве недовольны общением Украины и Евросоюза в обход Польши
13 октября 2023, 08:16

Фото: istock / Berezko

Польские чиновники выразили недовольство по поводу того, что Украина ведет переговоры с Евросоюзом, игнорируя посредничество Варшавы. Об этом сообщило издание Japan Times, ссылаясь на мнения экспертов.
Как заявляет директор Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаль Барановский, некоторые чиновники Польши называют их отношения с Украиной неудачным романом. Кроме того, 
действия Киева они считают предательством.

Эксперт также считает, что напряжение в отношениях двух стран в дальнейшем могут стать проблемой для Соединенных Штатов Америки. Он также отметил, что сотрудничество Украины и Польши является элементом безопасности в Европе.

«Украине больше не нужна Варшава, чтобы разговаривать с Брюсселем, Берлином и другими европейскими столицами», — выразил мнение руководитель польского аналитического центра ECFR Петр Бурас.
Ранее кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша выставит счёт Украине, а также поставит ряд условий за оказанную помощь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сотрудничество
#украина
#мнение
#отношения
#чиновники
#переговоры
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ООН: Израиль дал 1,1 миллиону палестинцев 24 часа
ООН: Израиль предписал 1,1 миллиону палестинцев перебраться на юг за сутки
13 октября 2023, 08:00

Фото: istockphoto/rrodrickbeiler

Министерство обороны Израиля и армия страны (ЦАХАЛ) уведомили ООН, что 1,1 миллион жителей сектора Газа должны быть эвакуированы на юг анклава в течение 24 часов. Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
Он уточнил, что ООН призвало израильское военное руководство отменить этот приказ, так как подобное массовое перемещение людей в столь короткие сроки не может быть произведено без разрушительных гуманитарных последствий. По словам Дюжаррика, которые приводит информационное агентство Reuters, требования Израиля относится также и к сотрудникам ООН и тем, кто укрывается на объектах ООН. В основном это школы, медицинские центры и клиники.

Агентство также отмечает, что у границ сектора Газа наблюдается скопление израильских танков, которые концентрируются перед вторжением на территорию анклава для уничтожения боевиков ХАМАС. В обращении ЦАХАЛ указано, что эвакуация на юг необходима для безопасности самих жителей сектора Газа, так как террористы используют гражданских лиц в качестве «живого щита».

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#эвакуация
#террористы
#оон
#израиль
#хамас
#сектор газа
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