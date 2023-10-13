Иран может отрыть второй фронт против Израиля

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан будучи в Ливане высказался о возможности открытия второго фронта против Израиля, передает Bloomberg.
«Конечно, в случае продолжения военных преступлений и гуманитарной блокады Газы и Палестины возможны любые возможности и решения других течений сопротивления», — заявил глава МИД Ирана, ответив на вопрос о возможности открытия второго фронта.
Он также добавил, что военные преступления Израиля против Палестины и сектора Газа спровоцирует реакцию и в других частях региона. При этом Иран продолжит всяческие поддерживать палестинское сопротивление.
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Элина Позднякова