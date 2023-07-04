Иран официально вступил в ШОС

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Шанхайская организация сотрудничества официально заявила о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения.
Решение о вступлении страны в объединение было принято в рамках проведения 23-го саммита организации под председательством Индии. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на секретариат ШОС.
Иран стал девятым членом объединения, которое было основано в 2001 году. Процесс вступления страны в организацию начался в 2022 году, когда государство подписало меморандум об обязательствах, необходимых для членства в ШОС.
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Анастасия Крестьянова