Иран поддержал мирные инициативы по Украине

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Официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что власти Ирана приветствуют любые инициативы, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Fars.
Он заявил, что Иран выступает с поддержкой любых инициатив, которые направлены на дипломатическое урегулирование украинского кризиса.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что власти страны, в том числе, поддерживают проведение переговоров, которые будут проводиться в Саудовской Аравии в начале августа.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России. Отмечается, что на переговорах будут присутствовать представители из 30 стран.
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Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что власти страны, в том числе, поддерживают проведение переговоров, которые будут проводиться в Саудовской Аравии в начале августа.
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Анастасия Крестьянова