Фото: iStock/Rainer Puster
Иран поднял черный флаг «мести» над мавзолеем имама Резы в Мешхеде, втором по величине городе в стране. Об этом сообщает новостной портал Al-Bawaba.
«Пользователи соцсетей задавались вопросами, станет ли это предвестником войны или просто объявление траура», — говорится в материале агентства.
Уточняется, что это произошло после удара по больнице в Газе. Последний раз черный флаг появлялся после убийства американцами Касема Сулеймани.
Кто на самом деле виновен в смерти невинных людей еще не установлено. Палестинский МИД утверждает, что удар нанесли самолеты Израиля, а ЦАХАЛ — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка «Исламский джихад».
Читайте также:
Появилась информация о предупредительном звонке Израиля перед ударом по больнице
Ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» на Израиль
В США назвали виновного в ударе по больнице в Газе
Элина Позднякова