Иран пригрозил США «беспощадным пламенем»

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе заседания 10-й Чрезвычайной спецсессии ГА ООН заявил, что если геноцид в секторе Газа продолжится «Беспощадного пламени» конфликта не избежит никто. Он также пригрозил американским властям последствиями из-за растущего числа жертв палестино-израильского кризиса, пишет РИА Новости.
«Я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространения войны в регионе», — цитирует агентство слова министра.
Абдоллахиан добавил, что Иран — часть Западной Азии, поэтому не может быть никаких отговорок, «когда речь заходит о безопасности у нас дома».
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Диана Аванесян