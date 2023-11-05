Иран пригрозил США «серьезным ударом» в случае продолжения войны в Газе

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Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США «серьезным ударом». Чтобы этого не случилось, Вашингтон должен прекратить войну в секторе Газа.
Слова иранского высокопоставленного военного приводит информационное агентство Tasnim.
Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал Вашингтон взять на себя ответственность за поддержку убийств армией Израиля мирных жителей в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. По словам дипломата, если геноцид палестинцев и военные преступления израильтян не прекратятся, Ближний Восток окажется на пороге очень «серьёзных определяющих шагов».
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«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар», — передает издание слова главы иранского оборонного ведомства.
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Александр Бойцов