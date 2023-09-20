Иран считает Карабах частью Азербайджана

Фото: iStock/Rainer Puster
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Иран считает Нагорных Карабах частью Азербайджана, при этом призывает к диалогу для решения проблем в регионе. Об этом пишет ТАСС.
«Исламская Республика Иран считает Карабах частью Азербайджанской Республики и полагает, что его проблемы, в том числе обеспечение соблюдения прав и безопасности его жителей, должны быть решены путем диалога», — говорится в Телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.
Канани Чафи отметил, что его страна готова провести встречу в формате «три плюс три» по урегулированию вооруженного конфликта.
Читайте также:
Глава МИД Армении заявил, что обсудил с замгенсеком ООН ситуацию в Карабахе
В Нагорном Карабахе звуки ракетных обстрелов слышны над Степанакертом
Медведев на фоне обострения в Карабахе напомнил «коллеге» о заигрывании с НАТО
Диана Аванесян