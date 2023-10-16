Иран угрожает Израилю новыми фронтами

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Иранские парламентарии назвали наземную операцию Израиля в секторе Газа красной линией, которую еврейскому государству лучше не переходить. Иначе это может привести к открытию новых фронтов боевых действий вместо одного, существующего вв настоящее время.
Представители Ирана при ООН ранее сообщили, что армия республики не собирается вести боевые действия, если территория страны не будет атакована. Однако в прессе появлялись сообщения, что иранская сторона направила по дипломатическим каналам предупреждение Ирану о том, что Исламская Республика не хочет дальнейшей эскалации конфликта, но вынуждена будет вмешаться, если Тель-Авив начнет активные наступательные действия.
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Александр Бойцов