Иран заподозрили в желании помириться с Украиной

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В cеть попали тайные документы о планах властей Ирана помириться с Киевом ради дружбы с ЕС
Хакеры, принадлежащие к группе Ghyam Sarnegouni, опубликовали в интернете документы, относящиеся к конфиденциальному семинару для иранских дипломатов, который состоялся весной текущего года. Семинар, посвященный обучению дипломатов, был назван «Кризис на Украине и его влияние на международные отношения Исламской Республики Иран». Из этого следует, что Иран, возможно, стремится наладить отношения с Киевом с целью укрепления связей с другими государствами, сообщает издание «Известия».
Документ, который был размещен в сети, представляет собой рекомендации для руководителей дипломатических миссий о том, каким образом следует выстраивать позицию в отношении конфликта между Россией и Украиной и как на него реагировать. В частности, дипломатам рекомендуется «рассмотреть возможность использования тесных связей Тегерана с Москвой как средства воздействия» в переговорах с европейскими странами.
Ранее глава трейдинговой иранской компании AIHG Сармад Афаринеш заявил, что Иран готов рассмотреть сотрудничество с Россией на бартерной основе.
Документ, который был размещен в сети, представляет собой рекомендации для руководителей дипломатических миссий о том, каким образом следует выстраивать позицию в отношении конфликта между Россией и Украиной и как на него реагировать. В частности, дипломатам рекомендуется «рассмотреть возможность использования тесных связей Тегерана с Москвой как средства воздействия» в переговорах с европейскими странами.
Артем Кузьмин