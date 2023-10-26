Иран заявил о непосредственном участии США в палестино-израильской войне

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Вашингтон является непосредственным участником палестино-израильском конфликта, оказывая финансовую и военную поддержку Тель-Авиву. Об этом Абдоллахиан сообщил на 39-м пленарном заседании 10-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН в Нью-Йорке.
Глава МИД Ирана подчеркнул, что действия США — это грубое нарушением устава ООН и юридических обязательств своего государства. Абдоллахиан призвал проголосовать «за мир и безопасность в Палестине, а не против женщин и детей».
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США теоретически могли бы развязать третью мировую войну, нанеся удар по Ирану.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что если Иран атакует американский персонал на Ближнем Востоке или «где бы то ни было», то Соединённые Штаты отреагируют быстро и решительно. Госсекретарь также призвал Иран и его сторонников не открывать второй фронт против Израиля.
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Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США теоретически могли бы развязать третью мировую войну, нанеся удар по Ирану.
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Екатерина Коршунова