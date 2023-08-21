Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества

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Делегация иранских военных прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, сообщили в Минобороны РФ.
Иранская делегация во главе с командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари обсудила с российскими коллегами вопросы сотрудничества, направленные на обеспечение безопасности обеих стран.
Напомним, в сети появились фотографии военных Ирана напротив огромной крылатой ракеты, по информации СМИ дальность ее действия составляет 1650 километров.
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«Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке – это стратегический партнер России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
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Евгения Парфентьева