Радио1
Главная / Новости / Политика/ Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества

Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества

Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества
21 августа 2023, 15:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Делегация иранских военных прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, сообщили в Минобороны РФ.
Иранская делегация во главе с командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари обсудила с российскими коллегами вопросы сотрудничества, направленные на обеспечение безопасности обеих стран.

«Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке – это стратегический партнер России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.


Напомним, в сети появились фотографии военных Ирана напротив огромной крылатой ракеты, по информации СМИ дальность ее действия составляет 1650 километров.

Читайте также:

Минобороны России: Разведчики из Тувы захватили «опорник» ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ: Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе Очакова

Минобороны РФ: Киев потерял на Южно-Донецком направлении до 200 военных за сутки
#минобороны рф
#иран
#военные
Читайте нас в
В Подмосковье стартуют дебаты между кандидатами в губернаторы
21 августа 2023, 15:57

Фото: Istockphoto / Serhej Calka

21 августа в прямом эфире состоятся первые дебаты кандидатов в губернаторы Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Дебаты пройдут в понедельник в 17:30 на телеканале «360». Также дебаты будут транслировать на телеканале «360 Новости» и на радиоканале «Радио 1».

На каждого кандидата выделяется по полчаса эфирного времени и 30 минут для совместных агитационных мероприятий. 
 
Выборы губернатора Московской области пройдут 8-10 сентября. Регистрацию в качестве кандидатов прошли действующий глава Подмосковья Андрей Воробьёв («Единая Россия»), зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия»).
 
Отдать свой голос можно на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 
 
Читайте также:

Уже более 1,5 млн подмосковных избирателей проинформировали о выборах губернатора

Политолог Журавлёв назвал уникальным и эффективным подмосковный способ информирования избирателей

Зампред Общественной палаты Подмосковья Ульянов: Каждый житель должен знать о том, что проходят выборы
 
#выборы
#голосование
#губернатор
#едг
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Уже более 1,5 млн подмосковных избирателей проинформировали о выборах губернатора
21 августа 2023, 15:44

Фото: Мособлизбирком

О предстоящих выборах губернатора Московской области уже проинформировали более 1,5 млн подмосковных избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома по итогам первого этапа адресного информирования жителей.
Специально подготовленные члены участковых избирательных комиссий две недели совершали подомовой обход граждан. За это время они проинформировали избирателей о днях и времени голосования, сроках и порядке избирательных действий накануне и в день голосования, зарегистрированных кандидатах и доступных формах голосования. 
 
Второй этап информирования избирателей стартует 25 августа и продлится до 6 сентября. Жителям региона расскажут о возможности проверить себя в списках избирателей. Им также передадут приглашения на выборы с точными адресами их избирательных участков.
 
Выборы губернатора Московской области пройдут 8-10 сентября. Регистрацию в качестве кандидатов прошли действующий глава Подмосковья Андрей Воробьёв («Единая Россия»), зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия»).
 
Отдать свой голос можно на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

Читайте также:

Политолог Журавлёв назвал уникальным и эффективным подмосковный способ информирования избирателей

Зампред Общественной палаты Подмосковья Ульянов: Каждый житель должен знать о том, что проходят выборы

Члены УИК информируют подмосковных избирателей о выборах губернатора
 

 
 
 
#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#едг
#дэг
#участок
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
МИД Британии запретил чиновникам использовать в отношении России термин «враждебное государство»
21 августа 2023, 15:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министерство иностранных дел Великобритании запретило правительственным чиновникам называть Россию, Китай и Иран враждебными государствами. Об этом сообщает газета Times.
Уточняется, что употреблять это выражение запрещено и во время обмена сообщениями по электронной почте и WhatsApp.

В МИД Британии отклонили документ одного из чиновников за термин «вражеское государство», который фигурировал в тексте. Тогда в ведомстве объяснили, что государства не могут быть враждебными, они могут совершать враждебные действия.  

Сообщается, что введённая в британском ведомстве мера была негативно воспринята чиновниками. 

Читайте также:

Британия заключила контракты на 90 миллионов фунтов по поставке ВСУ систем ПВО

Начальник Штаба обороны Великобритании Радакин приехал в Киев для обсуждения СВО

Посол РФ Келин: Британия не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине
#великобритания
#мид
#запрет
#чиновники
Читайте нас в
Премьер-министр Кристерссон: Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители Gripen
21 августа 2023, 14:37

Фото: iStock/aquatarkus

У Швеции нет планов по отправке истребителей Gripen на Украину. Об этом в интервью телеканалу TV4 сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
Он добавил, что Швеция готова помогать Украине, но сейчас новые обязательства по передаче отсутствуют.

Кроме того, премьер-министр отметил, что Швеция – большая страна, и ей самой необходима защита. К тому же, королевство ещё не вошло в НАТО.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания поставят Украине в общей сложности более 50 истребителей F-16. Зеленский, во время визита в Швецию, запросил произвести новые поставки самолётов Gripen, однако ему отказали, пообещав лишь производить БМП CV90 на Украине.

Читайте также:

Пресс-секретарь Зеленского: передача JAS Gripen Украине обсуждается теоретически

Пресс-секретарь Зеленского: Швеция даст Украине полмиллиарда евро

Зеленский: Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16
#швеция
#украина
#поставки
#вооружение
Читайте нас в
Воробьёв доложил Путину о сбитых в Подмосковье беспилотниках
Губернатор Подмосковья доложил Путину о двух сбитых ПВО беспилотниках
21 августа 2023, 14:31

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту России Владимиру Путину о двух сбитых беспилотниках с помощью систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Минувшим утром, системы ПВО сбили беспилотники противника на западе и северо-западе Московской области. Обломки одного из дронов попали в жилой дом. В результате происшествия, два человека пострадали. Об отражении силами ПВО беспилотников противника, губернатор Московской области доложил президенту. 
 
В пресс-службе Кремля также добавили, что в ходе встречи, были обсуждены вопросы развития области, в частности, транспортной инфраструктуры. Было уделено особое внимание проблемам аварийного жилья. 

Читайте также: 

Воробьёв поблагодарил Федеральное Собрание за принятые законы

Губернатор Подмосковья Воробьёв доложил Путину о рекультивации полигонов

Воробьёв доложил Путину о планах открыть в Подмосковье 30 школ и 25 детсадов
#подмосковье
#губернатор
#жилой происшествия
#пво
Читайте нас в
Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в сентябре
Эрдоган выразил надежду на очную встречу с Путиным в сентябре
21 августа 2023, 14:16

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на проведение очной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре. Об этом сообщает CNN Turk.
Турецкий лидер также заявил, что в ближайшее время, запланирован визит в Москву главы МИД страны Хакана Фидана. В ходе рабочей поездки, будут обсуждаться вопросы с российской стороной по возобновлению зернового соглашения.  

Эрдоган также сообщил, что в сентябре пройдет встреча G20 в Индии и Генассамблея ООН в США. Турецкий лидер выразил надежду, что ему удастся переговорить с президентом России лицом к лицу, несмотря на загруженную обстановку.  

Читайте также: 

Sabah: Переговоры России и Украины по зерновой сделке могут пройти в Стамбуле

Советник Эрдогана Кылыч: визит Путина в Турцию обсуждается с Москвой

Советник Эрдогана охарактеризовал отношения Турции и России


#сша
#мид
#страны
#встреча
#эрдоган
#переговоры
Читайте нас в
СЕ проспонсирует «демократическое руководство» в молдавских школах
21 августа 2023, 14:08

Фото: istockphoto.com/Jorisvo

Совет Европы (СЕ) намерен выделить грант в размере €150 тыс. на внедрение принципов «демократического руководства» в молдавских школах.
«Грант будет направлен на финансирование проекта по укреплению демократического руководства школами в Молдавии посредством адресной поддержки до 40 школ с целью внедрения там принципов и практик демократического руководства школами», — приводит RT текст соответствующего документа.

Так, школам «помогут» составить документы внутренней политики, а также проведут в учебных заведениях тренинги и семинары для директоров, учителей, школьников и их родителей. Среди тем таких «просветительских занятий» будут демократия, права человека, терпимость, фейковые новости и медиаграмотность, инклюзивное образование.

До этого глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о необходимости увеличить оборонные расходы странам ЕС, отметив, что страна также будет расходовать на оборону не менее двух процентов ВВП в течение многих лет.

«Финляндия хочет показать пример и заставить европейские страны больше инвестировать в собственную оборону», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова министра.

Читайте также:

Белл: Запад ищет пути мирного урегулирования конфликта на Украине на фоне провала контрнаступления

МИД Китая заявил о поддержке расширения БРИКС

Вучич: Действия НАТО на Украине разрушают экономику Евросоюза
#образование
#финансирование
#страны
#европа
#политика
Читайте нас в
Депутат Чернышов предложил наказывать за незаконное проникновение на подземные объекты
21 августа 2023, 14:03

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил наказывать за незаконное проникновение в подземные объекты инфраструктуры. О предложении, адресованном министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, он написал в своём Telegram-канале.
Чернышов планирует предоставить правительству соответствующий законопроект.

Он уточнил, что введение уголовной ответственности позволит избежать проникновения на объекты подземной инфраструктуры с целью проведения экскурсий, а также предотвратит различные террористические акты. 

Депутат отметил, что в настоящее время наказание последует только если проникнуть на закрытые охраняемые подземные объекты.

Также он добавил, что подобные экскурсии можно сделать законными, если их будут проводить специалисты Московского метрополитена и Мосводоканала. 

Ранее сообщалось, что во время экскурсии по коллекторам Москвы погибла туристическо-диггерская группа. Поиск тел погибших продолжается. Причиной происшествия стали погодные условия, а именно сильный ливень, который резко поднял уровень воды и затопил подземные коллекторы. 

Читайте также:

Mash: В коллекторах могла погибнуть вся группа диггеров

В экстренных службах рассказали о причинах гибели диггеров в Москве

Два диггера захлебнулись в коллекторах Москвы
#депутат
#госдума
#законопроект
#коллектор
#уголовное дело
Читайте нас в
Белл: Запад ищет пути мирного урегулирования конфликта на Украине на фоне провала контрнаступления
21 августа 2023, 13:47

Фото: iStock/artJazz

Представители западных стран, которые уже не сомневаются в провале контрнаступления Украины, начали искать мирные пути разрешения конфликта. Об этом в статье для Sky News сообщил британский военный аналитик Шон Белл.
В качестве примера эксперт привёл недавнее высказывание главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена, который заявил, что для достижения долгосрочного мира Украине необходимо уступить свои территории России.

Издание The Telegraph ранее писало о том, что НАТО уже не верит в победу Украины. Потери ВСУ вынуждают западных политиков искать новые пути решения проблемы.

Читайте также:

Advance: НАТО может склонить Украину к проведению мирных переговоров после провала контрнаступления

Зеленский прокомментировал слова Йенсена об условиях вступления Украины в НАТО

WSJ: Разрабатываемые Западом мирные соглашения не подходят России и Украине
#украина
#нато
#конфликт
#европа
#сша
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников