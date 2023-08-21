Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов сотрудничества

Чернышов планирует предоставить правительству соответствующий законопроект.Он уточнил, что введение уголовной ответственности позволит избежать проникновения на объекты подземной инфраструктуры с целью проведения экскурсий, а также предотвратит различные террористические акты.Депутат отметил, что в настоящее время наказание последует только если проникнуть на закрытые охраняемые подземные объекты.Также он добавил, что подобные экскурсии можно сделать законными, если их будут проводить специалисты Московского метрополитена и Мосводоканала.Ранее сообщалось, что во время экскурсии по коллекторам Москвы погибла туристическо-диггерская группа. Поиск тел погибших продолжается. Причиной происшествия стали погодные условия, а именно сильный ливень, который резко поднял уровень воды и затопил подземные коллекторы.Mash:В экстренных службах рассказали о