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Киевские власти вместе с западными союзниками будут вынуждены принять мир на условиях России, заявил профессор современной истории в Университетском колледже Корка в Ирландии Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«На Западе много иллюзий по поводу того, на каких условиях будет заключено перемирие. Это будет тяжелая и горькая пилюля для Украины. Понадобится время, чтобы психологически и политически принять тот факт, что придется соглашаться на серьезные переговоры и идти на уступки России», - прокомментировал ситуацию Робертс.
Историк выразил безоговорочную уверенность в военной победе России. По его словам, внешне и внутреннюю стабильную Россию, во главе с популярным президентом, физически невозможно победить на поле боя, что и доказало провальное контрнаступление ВСУ.
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