Ирландский премьер Варадкар: льготы для украинских беженцев пора отменить

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Власти Ирландии хотят обязать проживающих в стране украинских беженцев самостоятельно оплачивать предоставленное им жильё, пишет издание Irish Times cо ссылкой на слова премьер-министра Лео Варадкара.
«Мы разместили сто тысяч человек, более ста тысяч за последние два года. У нас нет жилья, мы используем палатки, мы используем контейнеры <...> Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев», — цитируют Варадкара журналисты.Премьер «Зелёного острова» также отметил, что всем жителям Ирландии было бы не лишним взять на вооружение опыт тех стран, которые не предлагают неограниченного бесплатного проживания всем приезжим с Украины.
Ранее сообщалось, что правительство Норвегии будет выплачивать беженцам из Украины 1500 евро, в случае их добровольного возвращения на родину. При этом уточняется, если украинский беженец вновь решит приехать в Норвегию, он должен будет вернуть часть полученных за свой отъезд денег. Сумма будет зависеть от времени, которую человек проведет на Украине.
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Артем Путинцев