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Ирландский премьер Варадкар: льготы для украинских беженцев пора отменить

06 ноября 2023, 06:17
Фото: iStock/Svetlanais

Фото: iStock/Svetlanais

Власти Ирландии хотят обязать проживающих в стране украинских беженцев самостоятельно оплачивать предоставленное им жильё, пишет издание Irish Times cо ссылкой на слова премьер-министра Лео Варадкара.
«Мы разместили сто тысяч человек, более ста тысяч за последние два года. У нас нет жилья, мы используем палатки, мы используем контейнеры <...> Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев», — цитируют Варадкара журналисты.

Премьер «Зелёного острова» также отметил, что всем жителям Ирландии было бы не лишним взять на вооружение опыт тех стран, которые не предлагают неограниченного бесплатного проживания всем приезжим с Украины.


Кроме того, ирландские власти хотят пересмотреть вопрос с выплатой пособий для украинских беженцев, чтобы стимулировать их быстрей устраиваться на работу.

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии будет выплачивать беженцам из Украины 1500 евро, в случае их добровольного возвращения на родину. При этом уточняется, если украинский беженец вновь решит приехать в Норвегию, он должен будет вернуть часть полученных за свой отъезд денег. Сумма будет зависеть от времени, которую человек проведет на Украине.

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#льготы
#беженцы
#украина
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Китай стал бы хорошим посредником между Россией и Украиной
Эксперт Харланд назвал Китай хорошим посредником между Россией и Украиной
06 ноября 2023, 06:44

Фото: iStock/OLGA_Zhukovskaya

Пекин мог бы стать хорошим посредником между Москвой и Киевом из-за своего подхода к межгосударственным отношениям, заявил в разговоре с РИА Новости исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд.
По словам эксперта, основная причина того, почему посредниками в конфликте России и Украины посредниками не могут стать страны Запада, заключается в том, что у них есть «очень глубокая традиция» желать того, чтобы другие страны оказались в итоге похожи на них. Но сейчас, говорит Харланд, наступило иное время — таких стран, как Индия или Китай.

«Я думаю, что Китай был бы отличным (посредником) <...> китайцы никогда не думали, что Танзания, Новая Зеландия или Россия должны быть больше похожи на Китай. Они заключали соглашения, основанные на взаимных интересах <...> И я думаю, что такой подход в целом лучше подходит для той очень нестабильной международной системы, которая существует сейчас», — подытожил Дэвид Харланд.

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#китай
#россия
#украина
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Кулеба: Киев не может позволить себе зависеть только от поддержки США
06 ноября 2023, 04:49

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Киев не может позволить себе зависеть лишь от поддержки Соединённых Штатов, и поэтому уже сейчас активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt.
«Что касается того, что может произойти в 2024 году [после выборов в США], то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что мы не можем позволить себе зависеть только от американской поддержки <...> Именно поэтому мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем нашу экономику», — подчеркнул глава МИД Украины.

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов, сообщил ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен. Госсекретарь уточнил, что вооружение для Украины будет отобрано из запасов Пентагона. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока Москва не выведет с территории Украины войска.

Украинские войска получат дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, а также патроны, гранаты и обмундирование.


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#украина
#сша
#вооружение
#мид
#москва
#производство
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Зеленский ответил на вопрос о длительности финансирования ВСУ
Зеленский: Украине через год не понадобятся большие объёмы финансовой помощи
06 ноября 2023, 04:24

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал помощь Киеву со стороны западных стран.
Украинский лидер в ходе интервью NBC ответил на вопрос о длительности финансирования ВСУ и подчеркнул, что стране через год не понадобится помощь в больших объёмах. Он уточнил, что это произойдёт благодаря уменьшению бюджетного дефицита Киева.

Зеленский также призвал союзников финансировать украинскую армию в кредит и пообещал, что в будущем страна вернёт средства.

«Я думаю, что ваша помощь будет критически важной в течение предстоящего года и это будет иметь решающее значение», - добавил президент.

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#помощь
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#кредит
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#зеленский
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WP: США не станут развязывать войну из-за победы РФ на Украине
06 ноября 2023, 03:48

Фото: iStock/rarrarorro

Обозреватель Джейсон Уиллик заявил, что США не пойдут на прямую конфронтацию с Москвой из-за победы России в вооружённом конфликте на Украине. Об этом пишет Washington Post.
«Фактически у США нет желания развязывать войну с Россией. Победа России на Украине стала бы ужасным ударом по американским интересам, но не настолько ужасным, чтобы рисковать ядерной войной», — говорится в публикации.

Журналист отметил, что на данный момент Украина «ухудшила своё положение». По словам Уиллика, военнослужащие ВСУ  «истощены». При этом запасы оружия украинской армии на исходе, а между западными странами произошёл раскол в вопросе оказания Киеву дальнейшей поддержки.

«Окно для урегулирования путем переговоров, выгодных Украине, наверняка закрылось, если оно вообще когда-либо было», — заключил обозреватель.

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#сша
#победа
#журналист
#украина
#сво
#всу
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WAFA: Минздрав Палестины попросил помощи с ввозом лекарств и топлива в Газу
06 ноября 2023, 03:41

Фото: iStock/Cineberg

Глава министерства здравоохранения Палестины Мэй Кайле обратилась к мировому сообществу за помощью с ввозом в сектор Газа топлива и медикаментов. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.
«Международное сообщество и гуманитарные организации должны незамедлительно вмешаться с целью открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом и обеспечить ввоз медикаментов и топлива для больниц сектора Газа», — отметила министр.

По её словам, Израиль продолжает наносить удары по палестинским больницам в секторе Газа. Слова израильских властей о том, что больницы якобы используются для укрытия радикалами, Мэй Кайле назвала попыткой «найти оправдания бомбардировкам».

Израиль совершил 130 атак на сектор здравоохранения Палестины. Жертвами ударов оказались 150 медработников и 43 сотрудника гражданской обороны. Повреждения получили около 50 автомобилей скорой помощи, 27 из них полностью вывели из строя.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) обратилось к международному сообществу с призывом собрать $294 млн, чтобы удовлетворить основные гуманитарные потребности палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Более 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои жилища после начала военного конфликта с Израилем. В результате обстрелов и бомбардировок полностью разрушены 2,5 тысячи домов. Еще около 23 тысяч строений получили такие повреждения, что жить в них невозможно.

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#израиль
#палестина
#больницы
#здравоохранение
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На Ближний Восток прибыла стратегическая атомная подлодка США класса «Огайо»
06 ноября 2023, 03:03

Фото: iStock/Michael_Stifter

Стратегическая американская атомная подводная лодка класса «Огайо» прибыла в зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, которая включает в себя Ближний Восток, Центральную Азию и Восточную Африку. Об этом 6 ноября сообщается на официальной странице командования в соцсети X.
Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Штаты направляют на Ближний Восток дополнительно 300 военнослужащих. Помимо этого, в регион прибыла ударная группа, которую возглавил авианосец Dwight Eisenhower.

Прибытие авианосца связано с усилиями США стабилизировать палестино-израильский конфликт. Также Вашингтон ставит задачу защитить американских военнослужащих в Сирии и Ираке.

Сообщалось, что американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря «с целью предотвращения ухудшения обстановки и ограничения возможных действий сторон, стремящихся усугубить конфликт или расширить его географию».

Глава CENTCOM, генерал Майкл Курилла подчеркнул, что прибытие авианосца призвано отправить мощный сигнал обеспечения стабильности и предотвращения потенциальных попыток экстремистски настроенных группировок или других игроков, действующих враждебно по отношению к Израилю, использовать текущую обстановку в своих интересах.

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#сша
#военные
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Глава КЧР вручил Адаму Кадырову высшую государственную награду республики
06 ноября 2023, 02:43

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, Адаму Кадырову, орден «За заслуги перед КЧР».
Об этом говорится в Телеграм-канале Темрезова.

В публикации отмечается, что народы Чеченской Республики и Карачаево-Черкесии связывают крепкие узы братства и дружбы.

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#министр
#кадыров
#чечня
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Американский журналист Херш заявил, что Израиль может помиловать лидеров ХАМАС
06 ноября 2023, 02:37

Фото: iStock/Tomas_Ragina

Израиль может допустить помилование лидеров палестинского движения ХАМАС только если они освободят всех удерживаемых ими заложников и начнут проводить военные трибуналы над участниками преступлений. Об этом заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Лидеру ХАМАС и его коллегам сказали, что выживание возможно, если они освободят израильских заложников и согласятся немедленно начать проведение трибуналов по военным преступлениям», — написал Херш.

По словам собеседника журналиста, в Вашингтоне считают, что политическое руководство ХАМАС непричастно к событиям 7 октября. Идея помилования заключается в том, чтобы эти люди «согласились судить своих людей и казнить их», одновременно с эти оправдывая начало военных действий Израиля в секторе Газа.

Ранее представитель руководства движения Гази Хамад сообщил, что ХАМАС готово на «полный компромисс» по вопросу обмена пленными с Израилем. Он пояснил, что ХАМАС хотят, чтобы все пленные вернулись домой, однако Израиль «вряд ли согласится» на такой шаг.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#хамас
#журналисты
#война
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Вашингтон планирует сделать Зеленского козлом отпущения
Figaro: США переложат на Зеленского ответственность за заключение мира
06 ноября 2023, 02:15

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Соединённые Штаты переложат неизбежное заключение мира с Россией на президента Украины Владимира Зеленского, поскольку сами стремятся всеми силами избежать позора на международной арене. Такое мнение в интервью французскому изданию Figaro высказал директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.
«Стратегия <...> будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами», — цитирует Мида издание.

По мнению эксперта, Вашингтон уже допустил два стратегических просчёта: во-первых, само начало российской спецоперации на Украине, а во-вторых — провал контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), на которое в администрации Джо Байдена возлагались весьма большие надежды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что жители и политики западных стран уже устали от конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC News. Зеленский отметил, что многие западные политики устали оказывать Украине помощь. Однако он отметил, что продолжению финансирования и осуществления поставок вооружения ВСУ «нет никакой альтернативы».

Зеленский уточнил, что никто из представителей Евросоюза и США не пытается склонить его к проведению переговоров с Москвой. Он заявил, что таких переговоров «нет и не будет».

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#сша
#украина
#мир
#владимир зеленский
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