Искусственный интеллект выявил в Подмосковье 6 тыс нарушений атрибутики такси

Фото: Минтранс МО
Нейросеть выявила с начала года в Подмосковье более 6 тыс такси, не соответствующих региональному стандарту. Водителям выданы предостережения, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
В регионе по выданным разрешениям работают около 100 тыс такси. Выявление нарушений автоматизировано благодаря внедрению нейросети. Ежедневно она распознаёт в потоке примерно 2,5 млн машин. При этом один автоинспектор может проверить лишь 2 тыс автомобилей в год.
В Подмосковье с момента запуска в октябре 2021 года установлено более 2 тыс камер автоматизированной системы «Такси-контроль». Она позволяет без помощи инспекторов выявлять нарушения регионального стандарта.
Нейросеть распознаёт автомобили на соответствие цвета кузова, наличие жёлтых светоотражающих полос посередине и серых – внизу, цветографической схемы легкового такси, оранжевого фонаря на крыше.
Сейчас Минтранс Подмосковья работает над внедрением искусственного интеллекта при выдаче разрешений такси.
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В Подмосковье с момента запуска в октябре 2021 года установлено более 2 тыс камер автоматизированной системы «Такси-контроль». Она позволяет без помощи инспекторов выявлять нарушения регионального стандарта.
Сейчас Минтранс Подмосковья работает над внедрением искусственного интеллекта при выдаче разрешений такси.
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Лора Луганская