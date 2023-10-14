«Исламский джихад» заявил о нанесении ударов по Израилю

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Бригады «Аль-Кудс», которые являются военным крылом «Исламского джихада», заявили, что наносят ракетные удары по городам Ашкелон и Сдерот, а также по кибуцу Зиким на юге Израиля. Об этом говорится в их заявлении.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Екатерина Коршунова