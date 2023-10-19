«Исламское сопротивление Ирака» атаковало базы США в Сирии

Во время выступления в Таллине финскому рэперу Käärijä (настоящее имя Йере Пеухинен) кто-то из зрителей бросил на сцену флаг Украины. Однако он не стал размахивать жовто-блакитным полотнищем, а просто отбросил его в сторону, за кулисы.