«Исламское сопротивление Ирака» атаковало базы США в Сирии

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Бойцы «Исламского сопротивления Ирака» нанесли ракетный удар по американской военной базе, которая расположена неподалеку от месторождения Коноко в Дейр-эз-Зоре. По словам боевиков, это стало ответом на поддержку Вашингтоном Израиля.
Накануне, 18 октября, участники «Исламского сопротивления» атаковали два объекта американцев в самом Ираке — авиабазу Айн аль-Асади и аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере страны. По словам лидеров движения, нападения на военнослужащих США будут продолжаться, так как Вашингтон поддерживает кровопролитную политику Израиля против палестинцев в секторе Газа.
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Александр Бойцов