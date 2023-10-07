ISNA: Иранское руководство прокомментировало ракетные удары по Израилю

Российский президент встретил своего коллегу в подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, где представил ему новый внедорожник. После этого Путин сел за руль и прокатил Мирзиёева.Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретил в своей резиденции президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиёева и Касыма-Жомарта Токаева.Днём ранее Путин и Мирзиёев провели переговоры в Кремле, после чего подписали ряд рабочих документов, в том числе и о сотрудничестве в разных сферах.Путин и Мирзиёев примутПутин рассказал обСтало известно, с чем связаны противоречащие друг другу