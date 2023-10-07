ISNA: Иранское руководство прокомментировало ракетные удары по Израилю

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Иранская сторона поддерживает ракетные удары по Израилю и будет «стоять рядом» с палестинскими бойцами до тех пор, пока не будет полностью освобождена Палестина и ее главная святыня — город Иерусалим.
На фоне ракетных атак силы ХАМАС зашли в города Баэри, Урим, Нахал Оз, Офаким. Боевики захватывают в плен и увозят в Газу военных и гражданских заложникам. Особым издевательствам и избиениям подвергаются израильские женщины-военнослужащие. Израиль нанес ответный удар по сектору Газа. Авиация атаковала 21 объект. Палестинцы сообщают о 120 погибших.
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Александр Бойцов