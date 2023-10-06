Испания не стала запрещать въезд российских автомобилей

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Испания не ввела запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Испании Юрий Клименко в беседе с «Известиями».
«По нашей информации, Испания на данный момент не приняла решение о запрете на въезд на свою территорию автотранспортных средств с российскими номерами», — подчеркнул Клименко.Он также выразил надежду, что страна не будет вводить «эту абсолютно абсурдную и необоснованную меру» в будущем.
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