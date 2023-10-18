Испания заявила о необходимости дипломатического разрешения конфликта на Украине

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Испанский сенатор Мария Кармен да Силва Мендес заявила о необходимости дипломатического разрешения конфликта на Украине вместо поставок Киеву оружия.
«Почему бы не предпочесть дипломатические решения, которые навели бы мосты для достижения мира, вместо того чтобы разжигать конфликт, посылая новые вооружения? <…> Мы критиковали решение, которое было принято без обсуждения и голосования в конгрессе», — приводит RT слова Мендес.
А геостратег, политолог Андрей Школьников отметил, что на фоне событий на Ближнем Востоке западные политики начинают менять своё мнение в отношении конфликта на Украине ив частности, к России.
«Отношения начнут хоть как-то, хоть по чуть-чуть восстанавливаться. <…> Я считаю, что Евросоюз распадается, ещё несколько лет — и он умрёт. И наша задача сейчас — наладить связи. Чтобы, когда это произойдёт, нам было с кем там разговаривать», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Школьников.
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