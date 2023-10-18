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Испания заявила о необходимости дипломатического разрешения конфликта на Украине

18 октября 2023, 14:40
Фото: istockphoto.com/Alberto Masnovo

Фото: istockphoto.com/Alberto Masnovo

Испанский сенатор Мария Кармен да Силва Мендес заявила о необходимости дипломатического разрешения конфликта на Украине вместо поставок Киеву оружия.
«Почему бы не предпочесть дипломатические решения, которые навели бы мосты для достижения мира, вместо того чтобы разжигать конфликт, посылая новые вооружения? <…> Мы критиковали решение, которое было принято без обсуждения и голосования в конгрессе», — приводит RT слова Мендес.

А геостратег, политолог Андрей Школьников отметил, что на фоне событий на Ближнем Востоке западные политики начинают менять своё мнение в отношении конфликта на Украине ив частности, к России.


«Отношения начнут хоть как-то, хоть по чуть-чуть восстанавливаться. <…> Я считаю, что Евросоюз распадается, ещё несколько лет — и он умрёт. И наша задача сейчас — наладить связи. Чтобы, когда это произойдёт, нам было с кем там разговаривать», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Школьников.

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#политолог
#евросоюз
#россия
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США намерены «оказать помощь» Украине в инфраструктуре и строительстве
18 октября 2023, 14:26

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Агентство США по международному развитию (USAID) заявило о поиске специалиста, который должен будет выступать в роли ведущего технического консультанта по вопросам восстановления дорог и водоснабжения на Украине.
«Соискатель будет возглавлять группу специалистов в сфере инфраструктуры, не связанной с энергетикой, и выступать в качестве ведущего технического консультанта миссии по таким вопросам, как горизонтальная инфраструктура, вертикальные конструкции и инфраструктура ВСГ (водоснабжение, санитария и гигиена)», — приводит RT текст соответствующего документа.

Соискателю предлагают вознаграждение в размере до $130 тыс. в год. При этом, отмечается, что договор будет заключён на год с перспективой продления.

Ранее сообщалось, что США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

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#сша
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Если хватит яиц: Востоковед раскрыл два сценария будущего Израиля
Востоковед Серегичев рассказал, что ждёт Израиль после удара по больнице в Газе
18 октября 2023, 14:24

Фото: IStock/e-crow

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесён ракетный удар. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети — всего более 800 человек. Палестина и Израиль обвиняют в инциденте друг друга. Доцент РГГУ, востоковед Сергей Серегичев рассказал «Радио 1», как будет развиваться конфликт после трагедии в больнице Газы.
По словам специалиста, есть два варианта развития событий, но оба они приведут к многочисленным жертвам. Согласно первому сценарию, удар по больнице в Газе приведет к социальному взрыву недовольства на всем Ближнем Востоке, это приведёт к открытию иордано-израильской границы.
«Откроется новый фронт против израильских сил безопасности. Но проблема в том, что на руках у израильтян будет лёгкое оружие, и они не такие подготовленные как ХАМАС. То есть там просто пойдёт толпа. Если Израиль не будет применять слезоточивый газ и пластиковые пули, а просто откроет огонь на поражение, будет куча трупов, что ещё больше поднимет градус недовольства», — отметил Серегичев, добавив, что этой ситуацией может воспользоваться «Хезболла». 
Востоковед подчеркнул, что «Хезболла» опасается конфликта с Израилем, поскольку под угрозой окажется будущее Ливана. В случае обострения конфликта израильтяне перейдут в «режим экономии». 
«Если “Хезболла” вслед за палестинцами из Иордании вступают в игру, Израиль окажется в смертельной опасности, а это означает, что он начнёт действовать без оглядки на кого-либо, он даже американцев уже не будет слушать. Израиль перейдёт в режим экономии, то есть отключит голову и начнёт рубить по всем фронтам. Израильтяне прекрасно понимают, что единственный способ справиться с “Хезбаллой” – это разобрать Ливан на запчасти. Ливан атомизируют: был Ливан и не Ливана, и “Хезболла” это прекрасно понимает. Поэтому есть вероятность того, что первый сценарий не реализуется», — сказал собеседник.
«Надо иметь яйца»: Востоковед Сатановский объяснил провал Израиля
«Надо иметь яйца»: Востоковед Сатановский объяснил провал Израиля
Второй вариант предполагает полное уничтожение сектора Газы. Израиль воспользуется тем, что Египет не готов помочь своим «собратьям-арабам» и «сотрёт в порошок всё, что можно», уверен Серегичев. 
«Если яиц хватит, то Израиль пойдёт дальше и зачистит сектор Газа. Вне зависимости от того, что он будет говорить об авторах удара по больнице, вне зависимости от того, как на это будет реагировать мировое сообщество. Израиль этим воспользуется. Он будет намекать палестинцам, что единственный способ сохранить свои жизни – это отправиться в гости к вашим братьям – иорданцам и египтянам. Но поскольку те не захотят принимать беженцев, Израиль это обратит в свою сторону. Израиль не остановится, он понял, что надо идти до конца. Всё, что можно стереть в порошок, — израильская армия американскими бомбами сотрёт в порошок. Дальше они зайдут и будут чистить подземные коммуникации, что тоже будет сопровождаться большими жертвами. Сектора больше не будет», — заключил специалист.
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Нетаньяху признал, что от израильских ударов по Газе страдают мирные жители

Байден: США всегда будут на стороне Израиля
#израиль
#удар
#хамас
#палестина
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В США разработают проект, разрешающий Байдену применять силу против «Хезболлах»
18 октября 2023, 14:24

Фото: iStock/rarrarorro

Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол заявил, что группа сенаторов в палате представителей США разрабатывает законопроект, который позволит президенту США Джо Байдену применять силу против разных ближневосточных группировок, в том числе против движения «Хезболлах». Об этом сообщает Defence News.
Сообщается, что законопроект разрабатывается с целью «усиления» атаки на Израиль группировкой «Хезболлах». 

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#израиль
#армия
#президент
#законопроект
#министр
#удар
#джо
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Нетаньяху признал, что от израильских ударов по Газе страдают мирные жители
18 октября 2023, 14:14

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что от ударов ЦАХАЛ по сектору Газа страдают мирные жители, на конференции с главой США Джо Байденом в Тель-Авиве.
При этом, Нетаньяху продолжает утверждать, что израильская армия бьет по «законным террористическим целям». 

Как было ранее объявлено представителем министерства здравоохранения Газы, Израиль несет ответственность за атаку на больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа, в результате которой погибли более 500 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас провозгласил трехдневный траур в память о жертвах.

В то же время, министерство иностранных дел Палестины назвало удар по больнице в секторе Газа «пятном на совести человечества» и квалифицировало его как военное преступление и преступление против человечности.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#премьер-министр
#сектор газа
#армия
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Си Цзиньпин: Китай поддерживает Россию в следовании по пути защиты суверенитета
18 октября 2023, 14:10

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает народ РФ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития. Об этом Си Цзиньпин сообщил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Лидер КНР отметил, что китайская сторона готова продолжать укреплять отношения с РФ в рамках многосторонних структур. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай намерен совместно с Россией защищать общие интересы двух государств, региона и развивающихся стран.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и долгосрочному экономическому прогрессу с уважением к праву каждого государства на собственную модель развития.

Напомним, Путин находится в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Российский лидер выступил на форуме «Один пояс, один путь», который прошел в Пекине 17-18 октября и собрал более 4 тысяч участников из более чем 140 стран и 30 международных организаций.

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#переговоры
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Байден: США всегда будут на стороне Израиля
18 октября 2023, 14:05

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Американский президент Джозеф Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля, после встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
«Сегодня, завтра и всегда», - так американский лидер прокомментировал позицию Соединенных Штатов по отношению к Израилю. 

18 октября глава США прилетел в Израиль. Госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что визит Байдена должен продемонстрировать поддержку Израиля. Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

При этом, вчера глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ подготовить две тысячи военных к переброске на Ближний Восток. Отмечается, что окончательного решения о переброске еще не принято.

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#сша
#джозеф байден
#израиль
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Шойгу допустил, что НАТО в ближайшем будущем разместит базы в Швеции и Финляндии
18 октября 2023, 13:39

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что на территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе не исключается размещение коалиционных военных баз НАТО и ударных видов вооружений. Об этом Шойгу сообщил на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
По словам министра обороны РФ, вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.

Ранее Шойгу заявил, что на сегодняшний день необходимо поддерживать оснащенность армии и флота на гарантированном уровне адекватного ответа на любые угрозы. 

Напомним, страны-члены НАТО планируют провести в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны. В ходе учений будут собраны более 40 тысяч военных для отработки действий по отражению нападения России против одного из членов Североатлантического альянса. 

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#учения
#страны
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#рф
#шойгу
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Путин озвучил условие для мирных переговоров по Украине
Путин: Для переговоров по Украине Киеву нужно отменить декрет об их запрете
18 октября 2023, 13:35

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, его слова передает ТАСС.

«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами, а нужно первое что сделать — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры», — заявил Путин.
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Владимир Путин при этом неоднократно говорил, что Россия всегда готова сесть за сто переговоров с Украиной. 

Кроме того, глава РФ прокомментировал заявления США о «проигранном» конфликте на Украине. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#переговоры
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Путин похвалил Украину за мысли о переговорном процессе
Путин: Украина задумывается о переговорном процессе
18 октября 2023, 13:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин похвалил украинские власти за то, что они уже начинают задумываться о переговорах. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Сейчас они уже заговорили другим голосом. И говорят о том, что нужно решать проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация, за это похвалю. Но этого недостаточно», - сказал Путин.

По словам российского лидера, необходимы конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться.

Путин также подчеркнул, что Россия имеет все возможности для того, чтобы отражать украинские атаки американскими ракетами ATACMS.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в среду в Пекине, завершились. Российский президент покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы.
#россия
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#путин
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