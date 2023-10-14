Истёк срок ультиматума об эвакуации мирных граждан с севера сектора Газа

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Около миллиона человек получили сутки на то, чтобы собрать вещи и перебраться в южные районы.
РЕН ТВ пишет, что многие не успели взять с собой хоть что-то из имущества. При этом Израиль не гарантировал безопасность гуманитарных колонн. Одна из них оказалась под ударом авиации, погибли более 70 мирных граждан.
Ночью под ударом оказались бригады скорой, пытавшиеся эвакуировать раненых из лагеря беженцев Джабалия. По данным палестинского Минздрава, за сутки от обстрелов скончались более 300 мирных жителей, половина из которых дети.
Число жертв израильских атак среди палестинцев превысило 2 тысячи 200 человек, каждый третий убитый – ребёнок. 10 тысяч палестинцев оказались ранены.
Призывы к населению сектора Газа о перемещении в другую его часть невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы.
Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.
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Ночью под ударом оказались бригады скорой, пытавшиеся эвакуировать раненых из лагеря беженцев Джабалия. По данным палестинского Минздрава, за сутки от обстрелов скончались более 300 мирных жителей, половина из которых дети.
Призывы к населению сектора Газа о перемещении в другую его часть невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы.
Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.
«Речь идёт о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением», - сказал Салим Овейс.Читайте также:
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Мария Фирсова