Источник: ГД рассмотрит изменения в закон о выборах президента в октябре

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Законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента, Госдума планирует рассмотреть в октябре. Об этом источник в ГД сообщил журналистам.
Сообщается, что предложения и замечания к законопроекту будут приниматься до 15 октября. Отмечается, что будут предусматриваться уточнения положений касательно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Отмечается, что ее могут проводить только лица, которые имеют на это право в соответствии с законодательством.
Изменения также предусматривают установление предельной стоимости изготовления агитационных материалов в размере двух процентов от прожиточного минимума на душу населения в РФ на один продукт.
Напомним, ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что перед выборами президента России в законодательство могут быть внесены изменения. В настоящее время идёт работа над тщательным изучением документа, а также выявляются моменты, требующие актуализации.
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Изменения также предусматривают установление предельной стоимости изготовления агитационных материалов в размере двух процентов от прожиточного минимума на душу населения в РФ на один продукт.
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Екатерина Коршунова