Источник подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине

Oleksii Liskonih
Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником сообщил, что Анкара готова организовать у себя переговоры между Россией и Украиной, если страны проявят соответвующзую политическую волю. Об этом пишет ТАСС.
«В ходе встречи, на которой обсуждались двусторонние отношения, а также региональные вопросы, министр иностранных дел Фидан заявил, что война на Украине должна быть прекращена на основе международного права. Турция готова принять переговоры, если на то будет воля сторон», — рассказал собеседник агентства.Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
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