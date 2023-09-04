Источник рассказал о переговорах Турции с Западом по РСХБ и SWIFT

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Анкара проводила переговоры с западными странами относительно возможности восстановления связи Россельхозбанка (РСХБ) с международной финансовой системой SWIFT. Турецкая сторона высказывала свою позицию, говоря, что в случае предоставления надежных гарантий, она рассматривает возможность восстановления черноморской зерновой инициативы, передает РИА Новости.
Новый пакет предложений ООН относительно зерновой сделки включает в себя идею переподключения Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских компаний.
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Артем Кузьмин