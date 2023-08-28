Источник рассказал о попытках возобновить зерновую сделку

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии отстранил министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш от работы из-за того, что она встретилась в Италии с главой МИД Израиля Эли Коэном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПНЕ.