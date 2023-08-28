Источник рассказал о попытках возобновить зерновую сделку

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Источник, принимающий участие в переговорах, сообщил РИА Новости о том, что Анкара и ООН рассматривают варианты проведения диалога с российской технической делегацией в Стамбуле на тему зерновой сделки.
«Контакты продолжаются через соответствующие каналы, и процесс не прерывается», — подчеркнул источник.Читайте также:
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