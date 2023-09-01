Источник: Турция и ООН знают о проекте зернового коридора через Дунай

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Турецкие власти и Организация Объединенных Наций были уведомлены о плане разработки альтернативного маршрута «зернового коридора» через реку Дунай. Представители Турции в процессе обсуждения выразили свои опасения и подчеркнули озабоченность в свете продолжающегося конфликта, сообщил информированный источник, участвующий в переговорах, агентству РИА Новости.
Источник также поделился, что американская администрация выразила поддержку мерам, предпринимаемым ООН и Турцией для возобновления «зерновой сделки». Однако власти Турции выразили свою озабоченность по поводу возможных рисков, связанных с альтернативными маршрутами, особенно в свете активизации напряженности в Черноморском регионе. Турецкая сторона придерживается позиции о восстановлении оригинального «зернового соглашения», и в данном направлении продолжается совместная работа.
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