Источник в Москве назвал выступление Пашиняна в ЕП провокационным

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Высокопоставленный источник в Москве заявил, что расценивает недавнее выступление армянского премьера Никола Пашиняна в Европарламенте как безответственное и провокационное, особенно в том, что касается РФ и российско-армянских отношений. Об этом сообщает РИА Новости.
«Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3 (если считать Молдавию Украиной №2)», — пояснил источник.
Ранее в Москве осудили заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые он сделал в интервью итальянским СМИ, назвав их неприемлемыми.
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