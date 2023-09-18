Историк Долгов рассказал, как исход СВО скажется на положении России на Южном Кавказе

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Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в беседе с Pravda.Ru рассказал об эскалации конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, а также спрогнозировал дальнейшее развитие событий.
Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдается обострение армяно-азербайджанского конфликта, связанного с Нагорным Карабахом. По словам Долгова, этот конфликт возник после распада СССР.
При этом, собеседник Pravda.Ru заявил, что начало военных действий маловероятно, поскольку на территории Нагорного Карабаха находятся миротворцы из разных стран, в том числе, из России.
Кроме того, Долгов напомнил, что союзницей Азербайджана является Турция, которая входит в НАТО. Для России этот создаёт угрозу, даже несмотря на стремление Турции развивать отношения с Россией в сфере экономики. Турция полноценно поддерживает Азербайджан, что нельзя сказать о России и Армении, поэтому последняя будет предпринимать попытки поиска более сильного союзника. Им может оказаться США, о чём говорят проведение совместных военных учений.
Также Долгов напомнил о словах Путина об этой ситуации. Он заявлял, что Россия пыталась сохранять дружественные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, как бывшими республиками единого государства. Из-за этого создалось сложное двойственное положение.
В заключение специалист подтвердил, что на положении России на Южном Кавказе скажется и исход спецоперации на Украине. Это связано с тем, что многие страны этого региона находятся в ожидании решительных действий России на Украине, которые позволят выстроить отношение о стране.
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При этом, собеседник Pravda.Ru заявил, что начало военных действий маловероятно, поскольку на территории Нагорного Карабаха находятся миротворцы из разных стран, в том числе, из России.
Также Долгов напомнил о словах Путина об этой ситуации. Он заявлял, что Россия пыталась сохранять дружественные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, как бывшими республиками единого государства. Из-за этого создалось сложное двойственное положение.
В заключение специалист подтвердил, что на положении России на Южном Кавказе скажется и исход спецоперации на Украине. Это связано с тем, что многие страны этого региона находятся в ожидании решительных действий России на Украине, которые позволят выстроить отношение о стране.
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Анастасия Чинкова