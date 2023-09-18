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Историк Долгов рассказал, как исход СВО скажется на положении России на Южном Кавказе

Историк Долгов: военного конфликта между Арменией и Азербайджаном не будет
18 сентября 2023, 19:58
Фото: iStock/scaliger

Фото: iStock/scaliger

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в беседе с Pravda.Ru рассказал об эскалации конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, а также спрогнозировал дальнейшее развитие событий.
Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдается обострение армяно-азербайджанского конфликта, связанного с Нагорным Карабахом. По словам Долгова, этот конфликт возник после распада СССР.

При этом, собеседник Pravda.Ru заявил, что начало военных действий маловероятно, поскольку на территории Нагорного Карабаха находятся миротворцы из разных стран, в том числе, из России.


Кроме того, Долгов напомнил, что союзницей Азербайджана является Турция, которая входит в НАТО. Для России этот создаёт угрозу, даже несмотря на стремление Турции развивать отношения с Россией в сфере экономики. Турция полноценно поддерживает Азербайджан, что нельзя сказать о России и Армении, поэтому последняя будет предпринимать попытки поиска более сильного союзника. Им может оказаться США, о чём говорят проведение совместных военных учений.

Также Долгов напомнил о словах Путина об этой ситуации. Он заявлял, что Россия пыталась сохранять дружественные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, как бывшими республиками единого государства. Из-за этого создалось сложное двойственное положение.

В заключение специалист подтвердил, что на положении России на Южном Кавказе скажется и исход спецоперации на Украине. Это связано с тем, что многие страны этого региона находятся в ожидании решительных действий России на Украине, которые позволят выстроить отношение о стране.

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#азербайджан
#армения
#россия
#сша
#турция
#конфликт
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В МИД призвали россиян проявлять осторожность в недружественных странах
18 сентября 2023, 20:53

Фото: iStock/vlad_karavaev

В МИД России призвали граждан страны быть осторожными при посещении любой из недружественных стран и быть готовыми к определенным рискам.
«В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах», - говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве также призвали российских граждан проявлять повышенную бдительность и выдержку. Кроме того, россияне не должны забывать, что при пересечении границы, они попадают под иностранную юрисдикцию. Таким образом, граждане России должны соблюдать законы и нормы той страны, которую они решили посетить.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что запретом на ввоз гражданами личных вещей на территорию Евросоюза, сообщество пытается возвести вокруг РФ железный занавес.

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#мид
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#ес
#законы
#рф
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В Госдуме разрешили депутатам использовать только российские автомобили
18 сентября 2023, 20:04

Фото: iStock/Oleg Elkov

В понедельник, 18 сентября, на совете Госдумы было принято решение с 2024 года закреплять за депутатами в избирательных округах только российские автомобили. Об этом сообщила пресс-служба палаты.
«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь об автомобилях, которые закрепляются за депутатом для осуществления своих полномочий в регионе.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что каждый депутат Госдумы обеспечивается для осуществления своих полномочий в регионе автомобилем, арендуемым органом исполнительной власти. Парламентарии решили использовать для этих целей машины только отечественного производства. Такой подход поможет развитию отечественной автомобильной промышленности. А бюджетные деньги пусть остаются в России, заключил спикер Государственной думы.

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#автомобили
#автомобиль
#рынок
#вячеслав володин
#депутаты
#машины
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Украина подала в ВТО иски против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз зерна
18 сентября 2023, 19:41

Фото: iStock/Anna Koberska

Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за того, что они запрещают ввоз украинской продукции. Об этом сообщили в Минэкономики Украины.
«Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции», - говорится в сообщении ведомства.

По словам Министра экономики Украины Юлии Свириденко, Киеву принципиально важно доказать, что отдельные государства не имеют права на запрет импорта украинской продукции. Она также выразила надежду на то, что данные страны быстро снимут свои ограничения. В этом случае можно избежать долгих выяснений отношений в судах.

Ранее заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что Украина намерена подать в суд на страны, в одностороннем порядке запретившие ввоз украинского зерна.

Напомним, 15 сентября Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза. Однако, главы Польши, Венгрии и Словакии заявили, что не согласны с этим решением. Ровно в полночь 15 сентября эти три страна огранили импорт сельхозпродукции с Украины.

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#суд
#украина
#импорт
#польша
#венгрия
#словакия
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Spiegel: МИД Китая вызвал немецкого посла из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
18 сентября 2023, 19:12

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии Патрисию Флор из-за слов главы МИД ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине. Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства назвала китайского лидера «диктатором».
Это произошло после того, как Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News, рассуждая о том, каким она видит окончание конфликта на Украине, заявила, что победа в противостоянии России стала бы знаком для таких мировых диктаторов, каким является Си Цзиньпин.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя это безответственное высказывание, назвала высказывание главы немецкого дипломатического ведомства абсурдом и откровенной политической провокацией.

Стоит отметить, что Китай является важнейшим торговым партнером Германии, а такие провокационные заявления вряд ли будут способствовать укреплению партнерских и торгово-экономических отношений между двумя странами.

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#победа
#китай
#мид
#интервью
#германия
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МИД РФ вызвал посла Франции из-за инцидента с журналистами на саммите G20
18 сентября 2023, 18:48

Фото: istockphoto/andriano_cz

Посол Франции Жан Леви был вызван в министерство иностранных дел России для прояснения ситуации с журналистами на саммите G-20 в Нью-Дели. Тогда представители двух российских СМИ не были допущены на пресс-конференцию французского президента Эммануэля Макрона.
Французской стороне в лице ее дипломатического представителя был выражен решительный протест в связи с дискриминационными и явно русофобскими действиями представителей пресс-службы президента Макрона в отношении корреспондента РИА Новости и главного редактора издания Russia-News, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российским журналистам было в грубой форме отказано в допуске на пресс-конференцию французского президента. В МИД РФ обратили внимание, что подобные недружественные акты вопиющим образом нарушают принцип свободы прессы и препятствуют ее представителям выполнять свою работу. Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия, в том числе за попытку отобрать телефон, на который российская журналистка снимала этот безобразный инцидент, еще раз свидетельствует о желании Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации.

Москва потребовала от французской стороны прекратить дискриминацию и давление в отношении неугодных властям СМИ и соблюдать по отношению к российским медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты.

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#москва
#телефон
#журналисты
#медиа
#сми
#инцидент
#мид рф
#режим
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Лавров на встрече с Ван И отметил слаженную работу России и Китая
18 сентября 2023, 18:26

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И выразил надежду на то, что слаженная работа России и Китая будет продолжена на ГА ООН и саммите АТЭС.
Он также заявил, что Москва и Пекин проводят независимую политику и отношения между государствами не направлены против кого-либо.  В свою очередь, глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что двусторонние отношения России и Китая играют важную роль в поддержании мировой стабильности. 

Прежде, Небензя сообщил, что Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где должен быть Зеленский. 

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#москва
#сша
#россия
#мид
#отношения
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Путин передал в управление Росимущества норвежские доли компании Prime Print
18 сентября 2023, 18:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин передал в управление Росимущества норвежские доли в сети типографий «Прайм принт». Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Глава государства национализировал доли норвежского медиахолдинга, которые теперь контролируются Росимуществом. Доли переданы ведомству во временное управление. Отмечается, что филиалы холдинга находятся в нескольких городах России. 

Компания «Прайм Принт» специализируется на печати газет. Филиалы действуют в Москве, Воронеже, Челябинске и Екатеринбурге. 

Прежде сообщалось, что Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

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#доходы
#путин
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Венгрия, Польша и Словакия пошли против ЕС из-за угроз Киева
Венгрия, Польша и Словакия решили бойкотировать платформу по украинскому зерну
18 сентября 2023, 17:54

Фото: iStock/Iryna Mylinska

Венгрия, Словакия и Польша решили бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе. Об этом сообщает издание РАР.
Источники издания, близкие к представителям ЕС, сообщили, что причиной бойкота стал иск, поданный Украиной во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета ввоза украинского зерна на территорию этих государств. 

Обеспокоившись тем, что Киев может использовать информацию, которая была предоставлена в рамках координационной платформы против интересов стран, они приняли решение о бойкоте платформы.

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#литва
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Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
18 сентября 2023, 17:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ускорение инфляции является одной из основных проблем российской экономики. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По словам президента, главным фактором инфляции является ослабление рубля. Глава государства отметил, что нужно четко понять причины его ослабления и предпринять все возможные меры для стабилизации ситуации. 

Прежде в России была увеличена ключевая ставка с 12 до 13%. Такое решение принял ЦБ РФ из-за инфляционного давления в стране. Для стабилизации показателей спроса на внутреннем рынке, было принято решение об очередном повышении ставки. 

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