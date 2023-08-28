Историк космонавтики оценил затраты на повторение миссии «Луна-25»

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В ходе интервью РИА Новости историк космических исследований Александр Железняков оценил стоимость повторного запуска межпланетной станции «Луна-25» в 4-5 миллиардов рублей.
«Учитывая уже проведенные разработки, большую часть работы можно не повторять. Возможно, потребуются некоторые коррективы, но они не будут критичными», — заявил Железняков.Он также отметил, что сроки и накладные расходы для второго издания станции будут меньше. Однако Железняков подчеркнул, что его оценка является приблизительной.
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Артем Кузьмин