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Историк Ванина объяснила намерение Индии вернуть название Бхарат

05 сентября 2023, 17:26
Фото: istockphoto.com/StockByM

Фото: istockphoto.com/StockByM

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина заявила, что стремление индийского правительства вернуть Индии название Бхарат говорит о намерениях вернуться к древнеиндийским, индусским корням своей истории.
Она напомнила, что Бхарат — имя древнего царя, о котором идёт речь в эпосе «Махабхарата».

Кроме того, по словам специалиста, в раннее Средневековье Бхарат именовались различные части Индии, но не вся страна целиком.


«Зачем индийскому правительству это нужно? Это является логической частью политики правящей партии «Бхаратия джаната парти» по возвращению к древнеиндийским, индусским корням. Это часть политики, но беда в том, что Бхарат Индию называли в очень древние времена, потом появились мусульмане, и Индия вошла в состав мусульманских империй», — прокомментировала в беседе с RT Ванина.

По её мнению, в переименовании прослеживается желание зачеркнуть средневековое прошлое страны, когда её частью управляли мусульманские императоры.

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#индия
#страны
#история
#политика
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Президент Армении Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Биягова
05 сентября 2023, 18:26

Фото: iStock/irgit

Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктора Биягова. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.
Другим указом Биягов был назначен послом Армении в Нидерландах, а также постпредом страны в Организации по запрещению химического оружия.

В настоящее время вакансия на место постпреда Армении в ОДКБ свободна.

Ранее председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер пригласил Армению в альянс. При этом президент Научного общества кавказоведов и эксперт Института экономики международных отношений РАН Александр Крылов заявил, что это приглашение есть ничто иное как часть пропагандистской войны.

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#армения
#нидерланды
#посол
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В Госдуме назвали безумием закон Зеленского о Крыме
Вице-спикер Крыма Бобков назвал украинский закон о полуострове безумием
05 сентября 2023, 18:08

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украинский закон об административно-территориальном делении Крыма является безумием. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков изданию РИА Новости.
Прежде, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает территориальное переустройство Крыма и возведение на полуострове военных баз.  

Вице-спикер Крыма заявил, что к безумным выходкам украинского лидера уже привыкли, в том числе, в республике. Он также выразил мнение, что Зеленский живет в веке административно-территориальных преобразований. С того момента, как власть на Украине перешла в руки Зеленского, страна лишается территорий.  

Бобков также отметил, что вопрос по полуострову является болезненной темой для украинского лидера и не дает ему покоя. 

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#президент
#указ
#владимир зеленский
#крым
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Аналитик Оленченко раскрыл основные опасения ЕС в отношении Словакии
Аналитик Оленченко: «Они опасаются, как бы не появился новый Орбан»
05 сентября 2023, 17:59

Фото: istockphoto.com/Derek Brumby

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко пояснил, что Европа испытывает некоторые опасения в отношении Словакии по поводу того, что в стране появятся политические силы, которые вступят в союз с Россией.
Он пояснил, что исторически и Словакия, и её народ всегда были близки России и выступали за добрососедские отношения с нашей страной. Подобные взгляды высказывал и бывший премьер-министр Роберт Фицо, выступающий за нормализацию отношений с РФ.

«Это вызывает беспокойство у нынешнего руководства ЕС тем более, что Словакия граничит с Венгрией, и они опасаются, как бы не появился новый Орбан, который будет подходить к вопросам и к отношениям с Россией прагматически», — прокомментировал в беседе с RT Оленченко.

До этого журналист Бенедикт Нефф в статье для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung заявил, что на Западе в политических кругах не принято больше призывать к миру на Украине. Однако, как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, автор статьи отмечает, что уже сейчас необходимо рассматривать вариант проведения мирных переговоров.

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#россия
#отношения
#словакия
#политика
#ес
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В Подмосковье зарегистрированы более 305,5 тыс избирателей с инвалидностью
05 сентября 2023, 17:47

Фото: Мособлизбирком

В Московской области зарегистрированы 305 609 избирателей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома, представители которого приняли участие в заседании Рабочей группы ЦИК России по реализации избирательных прав граждан с инвалидностью.
Первое такое заседание провели в 2009 году. За это время была проделана большая работа по повышению доступности голосования для людей с дополнительными потребностями. ﻿В 2023 году к Единому дню голосования значительно выросло количество участков, полностью оборудованных для голосования маломобильных граждан. 
 
Сейчас в Московской области большинство помещений для голосования расположено на первых этажах зданий. На информационных стендах размещены материалы с увеличенным шрифтом. Участки оснащены трафаретами для самостоятельного заполнения слабовидящими избирательных бюллетеней. По запросу предоставляются услуги сурдоперевода. Избирателям с инвалидностью помогают волонтёры.
«Остаётся провести адресные проверки доступности избирательных участков и наличия специального оснащения в местах компактного проживания инвалидов по зрению. Проверки проводят рабочие группы по обеспечению прав инвалидов по зрению, созданные при территориальных избиркомах. Я вошла в состав такой рабочей группы в Красногорском избиркоме», – сказала исполняющая обязанности председателя ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Мтвариса Датикашвили.
Она отметила, что специфические вопросы обеспечения избирательных прав инвалидов по зрению уже давно хорошо проработаны в Московской области. 

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#инвалиды
#едг
#участок
#единый день голосования
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Журналист Нефф: На Западе считают неприличными призывы к миру на Украине
05 сентября 2023, 17:25

Фото: iStock/alzay

На Западе стало «почти неприличным» призывать к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако провести переговоры о мире необходимо уже сейчас. Об этом заявил политический журналист швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Бенедикт Нефф.
Он отметил, что тех, кто призывает к миру, на Западе стали называть либо наивными, либо «путинистами».

Представители западных властей в большей степени являются сторонниками Украины и рассматривают один путь – продолжение конфликта и снабжение ВСУ вооружением.

При этом Нефф уточняет, что Запад, называя конфликт на Украине «своей войной», не считает нужным отправлять туда своих граждан для защиты дружественного государства. Из этого журналист сделал вывод, что конфликт будет тянуться до тех пор, пока Украина полностью не исчерпает свои ресурсы.

По словам Неффа, до проведения переговоров речь дойдёт только тогда, когда будет выполнен расчёт между землёй и жизнью: «чего стоит земля, если люди, которые могли её населять погибли?».

Однако журналист призывает не доводить до такого исхода и провести переговоры как можно раньше.

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#украина
#россия
#евросоюз
#сша
#мир
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Путин раскрыл, зачем во главу нацистской Украины поставили еврея
Путин: Запад поставил во главе Украины еврея и прикрывает им героизацию нацизма
05 сентября 2023, 17:20

Фото: РИА Новости/Стрингер

Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему Запад назначил президентом Украины именно Владимира Зеленского.
«Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея и прикрывают таким образом героизацию нацизма», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Ранее Путин заявил, что во времена ВОВ, евреев уничтожали в основном не немцы, а «бандеровцы и иже с ними». Глава РФ пояснил, что репрессии устраивали украинские коллабористы. Подобные события, касаемые геноцида народов, имеют отношения к сегодняшнему дню. По его словам, украинские нацисты уничтожили за Холокост около 25 % еврейского народа.

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#вов
#рф
#владимир путин
#владимир зеленский
#украина
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Россия будет продавать меньше нефти
Новак: Россия продлит до конца года сокращение экспорта нефти
05 сентября 2023, 17:15

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что до конца текущего года Россия сократит добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
По его словам, такая мера позволит сбалансировать ситуацию на нефтяном рынке. Сокращение добычи нефти не окончательное и соответствующее решение будет пересматриваться регулярно, пояснил Новак.
 
Вице-премьер сообщил, что продление добровольного сокращения нефти также обусловлено предосторожностью стран ОПЕК+. 
 
Новак добавил, что в зависимости от ситуации на мировом рынке, российское правительство будет принимать решения, касаемые сокращения производства или увеличения его объемов

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#правительство
#путин
#нефть
#россия
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Onet: депутатам Верховной рады временно запретили посещать Польшу
05 сентября 2023, 17:05

Фото: iStock/Ruma Aktar

Депутаты Верховной рады временно не могут посещать Польшу из-за разногласий вокруг поставок зерна. Об этом сообщает информационный портал Onet.pl.
Член оппозиционной политсилы «Европейская солидарность», сопредседатель украинско-польской парламентской группы Николай Княжицкий, который должен был участвовать в Экономическом форуме в Карпаче, заявил, что при всём своём желании не может посетить Польшу. Это связано с тем, что Кабмин Украины издал незаконное, по мнению Княжицкого, распоряжение о запрете выезда депутатов из страны.

Сообщается, что за прошедшую неделю многие депутаты отказались от участия в форуме в Польше из-за разногласий вокруг поставок зерна.

Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что Украине будет сложно принять возможное продление запрета на экспорт зерновых.

Кроме того, он подчеркнул, что депутаты могут покидать Украину, но только с официальными целями в составе парламентских делегаций в Совет Европы, НАТО, а также по официальному приглашению других стран в рамках межпарламентского сотрудничества.

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#украина
#польша
#зерновая сделка
#запрет
#граница
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Австралийские дроны применяются ВСУ для ударов по объектам в РФ
Захарова заявила о применении ВСУ австралийских дронов для атаки объектов РФ
05 сентября 2023, 16:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ применяют австралийские дроны для ударов по объектам в РФ. Соответствующая информация размещена на официальном сайте российского МИД.
По словам Захаровой, при передаче австралийских дронов Украине было указано, что их применением будет возможно только для осуществления воздушной разведки.  

Однако, несмотря на заверения компании-производителя аппаратов, военнослужащие Украины используют дроны для нанесения ударов по территории России. Дипломат отметила, что киевские власти применяют любые средства для эскалации конфликта и его дальнейшего затягивания. 

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#москва
#оружие
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#мид рф
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