Историк Ванина объяснила намерение Индии вернуть название Бхарат

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Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина заявила, что стремление индийского правительства вернуть Индии название Бхарат говорит о намерениях вернуться к древнеиндийским, индусским корням своей истории.
Она напомнила, что Бхарат — имя древнего царя, о котором идёт речь в эпосе «Махабхарата».
Кроме того, по словам специалиста, в раннее Средневековье Бхарат именовались различные части Индии, но не вся страна целиком.
По её мнению, в переименовании прослеживается желание зачеркнуть средневековое прошлое страны, когда её частью управляли мусульманские императоры.
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Кроме того, по словам специалиста, в раннее Средневековье Бхарат именовались различные части Индии, но не вся страна целиком.
«Зачем индийскому правительству это нужно? Это является логической частью политики правящей партии «Бхаратия джаната парти» по возвращению к древнеиндийским, индусским корням. Это часть политики, но беда в том, что Бхарат Индию называли в очень древние времена, потом появились мусульмане, и Индия вошла в состав мусульманских империй», — прокомментировала в беседе с RT Ванина.
По её мнению, в переименовании прослеживается желание зачеркнуть средневековое прошлое страны, когда её частью управляли мусульманские императоры.
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Мелисса Тимофеева