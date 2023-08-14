Истребитель МиГ-29 не допустил нарушения границы РФ самолетом «Посейдон» ВВС Норвегии

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Истребитель МиГ-29 не допустил нарушения государственной границы РФ приблизившимся к ней самолетом ВВС Норвегии Р-8А «Посейдон» над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника.
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Екатерина Коршунова