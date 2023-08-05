Истребитель ВКС РФ экстренно поднялся в воздух из-за обнаруженного над Черным морем беспилотника США

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По сообщению Национального центра управления обороной Российской Федерации, при приближении российского истребителя разведывательный беспилотник иностранного государства выполнил разворот от государственной границы РФ. Самолет ВКС России благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было.
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