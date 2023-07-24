Италия поддержала усилия по возобновлению зерновой сделки

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что страна поддерживает усилия по возобновлению зерновой сделки.
Она также призвала Москву пересмотреть решение о выходе из зернового соглашения. Об этом Мелони заявила в ходе своего выступления на продовольственной встрече ООН в Риме.
Премьер-министр Италии отметила важность зерновой сделки и сообщила, что ее прекращение сильно отразилось на распределении зерна в мире. По ее словам, во всем мире украинский конфликт сказался на инфляции и росте цен на энергоресурсы. Мелони добавила, что Италия продолжит призывать Россию к возобновлению сделки и приложат все усилия для возобновления инициативы.
Напомним, Россия прекратила действие зернового соглашения 18 июля, ввиду невыполнения договорённостей сторонами сделки.
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Премьер-министр Италии отметила важность зерновой сделки и сообщила, что ее прекращение сильно отразилось на распределении зерна в мире. По ее словам, во всем мире украинский конфликт сказался на инфляции и росте цен на энергоресурсы. Мелони добавила, что Италия продолжит призывать Россию к возобновлению сделки и приложат все усилия для возобновления инициативы.
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Анастасия Крестьянова