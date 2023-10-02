Италия взяла шефство над восстановлением Одессы и области

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По результатам визита главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни в Киев Рим взял на себя обязательство по руководству процессом восстановления города Одессы и Одесской области. Это объявление содержится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Италии.
В рамках своего визита в Киев, где он участвовал в заседании глав МИД стран Европейского союза, Таяни провел встречу с министром культуры Украины Ростиславом Карандеевым. Главной темой этой встречи был итальянский патронат по вопросам восстановления Одессы. В мероприятии также присутствовали губернатор и мэр Одессы, а также руководители известных итальянских культурных организаций, таких как Миланская Триеннале и римский музей MAXXI.
В заявлении МИД Италии говорится, что Италия официально взяла на себя руководство работами по восстановлению города и области Одессы. Антонио Таяни также выразил поддержку инициативе «Лаборатория восстановления Украины», организованной правительством Украины в сотрудничестве с Миланской Триеннале и музеем MAXXI. Эти организации запланировали презентацию в Милане, которая состоится 31 октября.
Согласно совместному заявлению Италии и Украины, Италия внесла значительный вклад в работу по включению исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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В заявлении МИД Италии говорится, что Италия официально взяла на себя руководство работами по восстановлению города и области Одессы. Антонио Таяни также выразил поддержку инициативе «Лаборатория восстановления Украины», организованной правительством Украины в сотрудничестве с Миланской Триеннале и музеем MAXXI. Эти организации запланировали презентацию в Милане, которая состоится 31 октября.
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Артем Кузьмин