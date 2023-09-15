Итоги G20 говорят о крахе мирового господства Запада

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Итоги саммита G20, в которых нет открытого осуждения спецоперации на Украине, говорят о конце мирового господства Запада, заявил бывший постпред Франции при ООН и посол Франции в США Жерар Аро в интервью LCI.
«Это крах успеха западного мира, это конец того периода, когда Запад доминировал в мире – периода, который для нас был нормальным, но в действительности вовсе таковым не был. Поэтому сейчас остальные страны говорят нам: «это окончено, вы больше не хозяева мира, у нас есть свое видение», - прокомментировал ситуацию Аро.Он также заявил, что втягивать в этот конфликт африканские страны – бессмысленно. Они считают спецоперацию на Украине «войной белых», и не намерены в ней участвовать, поскольку никто не помог Африке, когда боевые действия шли на ее территории.
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