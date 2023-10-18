Итоги встречи Путина и Си Цзиньпина: о чем лидеры говорили наедине, что обеспокоило США

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Президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Один пояс, один путь», который состоялся в Китае. Центральным пунктом программы мероприятия стали двусторонние переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином. В сложившейся геополитической ситуации, такое событие стало одним из важнейших, поскольку речь идет о стратегическом сближении двух сверхдержав. Редакция «Радио 1» расскажет, что обсудили лидеры стран, о чем Путин и Си Цзиньпин говорили наедине, и почему США видят угрозу в сближении Пекина и Москвы.
Путина и Блинкена по-разному встретили в Китае
Издание Newsweek сообщило, что Китай по-разному встретил российского лидера Владимира Путина и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Путин и Си Цзиньпин о товарообороте
Политические лидеры обсудили товарооборот между Россией и Китая. По словам Си Цзиньпина, торговые отношения между странами укрепляются и показатели оборота достигли рекордного уровня, неуклонно приближаясь к установленной цели в 200 миллиардов долларов. Президент России Владимир Путин отметил экономические успехи КНР и добавил, что то, что планирует республика, всегда удается достичь.
Москва и Пекин о защите международной справедливости
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что государство готово работать с Россией для защиты международной справедливости. По его словам, Россия и Китай провели с 2013 года 42 встречи, наладили деловые отношения и крепкую дружбу. Китайский лидер подчеркнул, что посещение дипломатических мероприятий, проводимых в России или Китае является для обеих сторон важным, и участие в них стало традицией. Си Цзиньпин заявил о готовности продолжать сотрудничать с РФ и отметил, что усилия стран направлены на мировое развитие, возрождение и обогащение мира.
Путин о железнодорожных маршрутах и Севморпути
Владимир Путин сообщил о работах по созданию железнодорожных маршрутов из Сибири в сторону Китая, Монголии и тихоокеанских портов. Глава государства также рассказал о планах по прокладке маршрутов, которые позволят связать отечественные порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана.
«Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через уральский регион России и Сибирь», – заявил Путин.Глава государства также добавил, что Россия приглашает заинтересованных в торговле страны к сотрудничеству и участию в развитии Севморпути.
Путин об отношениях Китая и России
Владимир Путин по итогам визита в Китай провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о взаимоотношениях между Россией и Китаем и сообщил, что обсудил с Си Цзиньпином некоторые вопросы с глазу на глаз. По словам президента, Россия и Пекин развивают экономическое сотрудничество и объем товарооборота с Китаем впечатляет. Он также заявил, что угрозы, которые существуют для Москвы и Пекина лишь объединяют государства и укрепляют взаимодействие. После окончания официальной части, Владимир Путин и Си Цзиньпин уединились для обсуждения вопросов конфиденциального характера. Российский лидер назвал беседу содержательной и очень продуктивной.
Путин о Ближнем Востоке
После выступления на форуме «Один пояс, один путь» Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, в том числе, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке. Глава государства назвал события в зоне палестино-израильского конфликта катастрофой и призвал к прекращению военных действий. Владимир Путин добавил, что прежде переговорил с несколькими лидерами на Ближнем Востоке, и все они заинтересованы в установлении мира. По его словам, перерастания конфликта в масштабную войну никто не хочет.
Путин о поставках Украине ATACMS
Накануне Белый дом сообщил о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Владимир Путин назвал подобное решение администрации американского президента дополнительной угрозой, но отметил, что Россия имеет средства для отражения атак с применением подобного оружия. Глава государства подчеркнул, что передача Киеву дальнобойных ракет не изменит ситуацию на линии фронта.
Владимир Путин также сообщил, что на Украине начались разговоры о необходимости проведения переговоров.
«За это похвалю, но этого недостаточно. Если украинская сторона реально хочет переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а отменить запрет на переговоры», — заявил Путин.
В США обеспокоились визитом Путина в Китай
Издание The Wall Street Journal сообщает, Вашингтон не смог вбить клин в российско-китайские отношения, и вопреки угрозам американского президента Джо Байдена, КНР продолжает сотрудничать с Россией и укреплять двусторонние отношения. Прежде Байден призывал Пекин дистанцироваться от Москвы, но вместо этого, республика демонстрирует теплый прием российского президента, пишет агентство.
В опубликованной The Washington Post статье говорится, что визит Владимира Путина в Китай и его встреча с Си Цзиньпином продемонстрировали союз Москвы и Пекина против США. Связь России и КНР становится крепче, что создает угрозу для Вашингтона, отметили авторы статьи.
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Анастасия Крестьянова